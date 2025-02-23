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Швейцарская компания заинтересовалась инвестпроектами в Кыргызстане

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Посол Кыргызстана в Швейцарии Омар Султанов 20 февраля 2025 года посетил штаб-квартиру и завод компании "Bartholet Maschinenbau AG".

В ходе визита посол ознакомился циклом производства всей номенклатуры изделий компании "Bartholet Maschinenbau AG, используемой для строительства канатных дорог и подъемников.

Стороны обсудили ход переговоров, связанных с участием компании "Bartholet Maschinenbau AG" в проекте по строительству канатной дороги в Бишкеке, что позволило бы во многом решить экологические и транспортные проблемы столицы.

Также был обсужден проект по возможному участию швейцарской компании в строительстве горно-лыжного кластера "Baytik Mountain Resort".


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URL: https://www.vb.kg/443231
Теги:
Швейцария, Кыргызстан, посол
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