Швейцарская компания заинтересовалась инвестпроектами в Кыргызстане

Посол Кыргызстана в Швейцарии Омар Султанов 20 февраля 2025 года посетил штаб-квартиру и завод компании "Bartholet Maschinenbau AG".

В ходе визита посол ознакомился циклом производства всей номенклатуры изделий компании "Bartholet Maschinenbau AG, используемой для строительства канатных дорог и подъемников.

Стороны обсудили ход переговоров, связанных с участием компании "Bartholet Maschinenbau AG" в проекте по строительству канатной дороги в Бишкеке, что позволило бы во многом решить экологические и транспортные проблемы столицы.

Также был обсужден проект по возможному участию швейцарской компании в строительстве горно-лыжного кластера "Baytik Mountain Resort".