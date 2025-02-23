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Акжол Махмудов и Айпери Медет кызы примут участие в турнире Лиги Поддубного

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- Самуэль Деди Ирие
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В предстоящем турнире Лиги Поддубного примут участие два выдающихся спортсмена Акжол Махмудов и Айпери Медет кызы, которые продемонстрируют свои исключительные навыки в борьбе. Махмудов, признанный боец с богатым опытом в единоборствах, и Медет кызы, восходящая звезда мира боевых искусств, обещают добавить зрелищности и напряжения в соревнования.

Фанаты и спортивные энтузиасты с нетерпением ждут турнира, который обещает быть насыщенным незабываемыми моментами.

На турнире Professional Wrestling League 8 в Алматы примут участие 19 борцов из 11 стран.

Борцовская лига Поддубного - профессиональная борцовская лига с привлечением лучших спортсменов мира и рекордным призовым фондом.


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URL: https://www.vb.kg/443232
Теги:
борьба, Кыргызстан
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