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В КФФ обсудили строительство стадионов в Кочкорском и Сузакском районах

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- Самуэль Деди Ирие
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В 2025 году Кыргызстан планирует строительство и реконструкцию почти 20 футбольных объектов, из которых 9 будут завершены в 2025 году.

В офисе Кыргызской футбольной федерации (КФФ) прошло рабочее совещание по вопросам строительства стадионов в Кочкорском районе и Сузакском районе. В мероприятии приняли участие советник президента КФФ Аманбек Каскеримов, аким Кочкорского района, заместитель мэра города Базар-Коргон и сотрудники КФФ, ответственные за развитие спортивной инфраструктуры.

В ходе совещания участники обсудили ход строительных работ, сроки выполнения проектов и текущее состояние их реализации, что направлено на укрепление футбольной инфраструктуры Кыргызстана и развитие этого вида спорта в стране.


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URL: https://www.vb.kg/443233
Теги:
спорт, строительство, Кыргызстан
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