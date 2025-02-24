В КФФ обсудили строительство стадионов в Кочкорском и Сузакском районах

В 2025 году Кыргызстан планирует строительство и реконструкцию почти 20 футбольных объектов, из которых 9 будут завершены в 2025 году.

В офисе Кыргызской футбольной федерации (КФФ) прошло рабочее совещание по вопросам строительства стадионов в Кочкорском районе и Сузакском районе. В мероприятии приняли участие советник президента КФФ Аманбек Каскеримов, аким Кочкорского района, заместитель мэра города Базар-Коргон и сотрудники КФФ, ответственные за развитие спортивной инфраструктуры.

В ходе совещания участники обсудили ход строительных работ, сроки выполнения проектов и текущее состояние их реализации, что направлено на укрепление футбольной инфраструктуры Кыргызстана и развитие этого вида спорта в стране.