Госпрограмма Узбекистана на 2025 год: перспективы и значение для населения

В этом году в Узбекистане проект Государственной программы, рассчитанный на 2025 год, прошел широкое общественное и экспертное обсуждение и недавно был официально принят. Эти обсуждения активно проводились в обеих палатах парламента, среди активистов политических партий, трудовых коллективов, молодежи и махаллей. Процесс был открыто освещен для широкой общественности и транслировался в средствах массовой информации.

Такая открытая дискуссия повысила интерес граждан и обеспечила их активное участие. В целях повышения осведомленности о ключевых инициативах программы и сбора ценных предложений от граждан было организовано множество мероприятий. В результате было принято около 100 концептуальных и более тысячи редакционных предложений от населения и экспертов.

Примечательно, что в обсуждениях приняли участие не только граждане внутри страны, но и представители международного сообщества, а также соотечественники, проживающие за рубежом. Их предложения были учтены при доработке программы.

Повышение качества жизни населения – ключевой приоритет

В рамках Государственной программы одной из приоритетных задач определено улучшение качества жизни населения, обеспечение экологической стабильности и широкое внедрение принципов "зеленой экономики".

В этом направлении запланированы следующие меры:

• Расширение зеленых зон: посадка деревьев вдоль улиц в городах и махаллях, создание зеленых территорий.

• Улучшение транспортной инфраструктуры: строительство пешеходных и велосипедных дорожек, развитие экологически чистого общественного транспорта.

• Экономия водных ресурсов: рациональное использование воды за счет переработки дождевой и сточной воды.

Зеленая экономика и возобновляемые источники энергии

В рамках развития "зеленой экономики" предусмотрена установка в регионах 74172 единиц солнечных панелей, что позволит создать дополнительные 785 МВт мощности. Также в стране появятся микро-гидроэлектростанции общей мощностью 225 МВт. Эти меры позволят увеличить долю в структуре генерационных мощностей до 40 процентов.

Экономика и инвестиционный климат

Для устойчивого развития экономики особое внимание будет уделено стимулированию производства экспортно-ориентированной продукции, привлечению иностранных инвестиций и выводу отечественных товаров на международные рынки.

В 2025 году прогнозируется экономический рост не менее чем на 6%, промышленности на 6,1%, сектора рыночных услуг на 14,5%

и сельского хозяйства на 4,1%.

С целью увеличения экспортного потенциала будет внедрена система "корпоративного сопровождения" для поддержки местных предпринимателей на международных рынках.

Реформы в образовании и здравоохранении

Государственная программа также охватывает сферы образования и здравоохранения.

В целях повышения охвата дошкольным образованием и улучшения его качества в отдаленных районах будут созданы мобильные группы, с выделением для них специально оборудованных автобусов и организации на местах игровых площадок.

В целях создания удобств для учащихся, обучающихся на дому, будет создана специальная платформа, работающая на мобильных устройствах, платформа будет адаптирована к потребностям учащихся разных возрастов с использованием электронных и видеоуроков, а также будет внедрена система "Онлайн-менторство", которая позволит учащимся получать педагогическую поддержку.

Для стимулирования педагогов учителям, имеющим сертификат по узбекскому языку и литературе, будет выплачиваться 50%-ная надбавка к заработной плате. Также в школы будут привлечены 500 иностранных специалистов. В каждом районе (городе) будут созданы инклюзивные школы.

В рамках программы "От бедности к процветанию" 3,5 тысячи молодёжи из малообеспеченных семей получат возможность бесплатно обучаться в вузах на грантовой основе.

В сфере здравоохранения предусмотрена модернизация медицинских учреждений путем оснащения их современным оборудованием, создание централизованных лабораторий, внедрение цифровых систем управления очередями для повышения эффективности медицинских услуг.

Снижение уровня бедности и повышение занятости

Для сокращения бедности будут открыты новые профессиональные центры, где молодежь сможет получить востребованные на рынке труда профессии. Кроме того, за счет инвестиционных проектов будет создано множество новых рабочих мест, что приведет к росту доходов населения.

Экологические инициативы и развитие "зеленой экономики"

Для поддержки внедрения энергоэффективных технологий в домах населения будут выделены специальные субсидии. В зоне Аральского моря планируется создание 100 000 гектаров зеленых насаждений, что значительно улучшит экологическую обстановку.

Кроме того, в 9 452 махаллях будет высажено более 32 миллиона саженцев, а в 5,8 миллиона домохозяйств и 103 778 тысячах внутренних улиц будет высажено 388 миллионов цветов и кустарников.

Государственная программа, рассчитанная до 2025 года, является важным документом, направленным на устойчивое развитие Узбекистана, повышение благосостояния населения и улучшение экологической ситуации. Эти инициативы послужат прочной основой не только для настоящего, но и для будущих поколений. Надеемся, что каждый гражданин поддержит эти реформы и примет активное участие в их реализации.

Автор: Элдор Туляков, исполнительный директор Центра "Стратегия развития"