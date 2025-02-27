Потомков героя беспокоит судьба парка имени летчика Исмаилбека Таранчиева

Всех потомков Героя Советского Союза Исмаилбека Таранчиева беспокоит судьба парка имени Таранчиева в селе Пригородное Аламудунского района, который согласно трансформации присоединения пригородных сел был передан из Чуйской области в город Бишкек. Об этом редакции vb.kg рассказал племянник героя Руслан Таранчиев.

"Мы хотим обратиться к господину Камчыбеку Ташиеву, которого хотим попросить взять эту историю на контроль. Парк был заложен в честь погибших и вернувшихся с войны в 1945 году. Пару лет назад в селе было принято решение парку Победы добавить имя Героя Советского Союза Исмаилбека Таранчиева, как уроженца Чуйской области. Нас оповестили о такой инициативе, чему мы очень обрадовались. И все шло своим чередом, пока село не передали в город.

С тех пор мы стучимся в разные кабинеты, чтобы узнать, будет ли инициатива сельчан осуществлена. И так уже больше года. У нас есть опасения, что парк передадут под строительство какой-нибудь "элитки".

И у нас вопросы к руководству области и города. Из того, что мы знаем, область выделяла более 8 млн сомов на благоустройство парка, а использовано была только часть из этой суммы. То есть на момент передачи было потрачено около 2,6 млн сомов, а где остальные деньги?

Второе, мы хотим знать, остается ли за парком имя Исмаилбека Таранчиева или нет? Почему мы пытаемся бегать за чиновниками, а ведь мы уже не молоды, болеем, а с нами даже не хотят разговаривать, ответить на наши вопросы.

Мы хотим, чтобы к 80-летию Победы парк был приведен в порядок, чтобы, как и задумывалось, в нем было уютно и комфортно отдыхать детям и взрослым, чтобы можно было там проводить соревнования и эстафеты. Было бы здорово добавить в оформление парка тему авиации - новых достижений наших военных летчиков. И чтобы была сделана арка в соответствии с названием парка Победы имени Героя Советского Союза Исмаилбека Таранчиева и Алексея Ткачева", - сказал он.