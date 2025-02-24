Горнодобывающая промышленность рискует остаться без будущего, - эксперт

Ассоциация горнопромышленников и геологов Кыргызстана поднимает насущные проблемы отрасли и предлагает конструктивные решения. Однако, как отмечает председатель Правления Ассоциации горнопромышленников и геологов КР Дуйшенбек Камчыбеков, многие из этих инициатив остаются без внимания со стороны властей. В интервью изданию vb.kg он акцентировал внимание на необходимости создания отдельного государственного агентства для эффективного лицензирования и управления ресурсами. Без этого, по его словам, горнодобывающая отрасль рискует потерять свои перспективы и не сможет должным образом внести вклад в экономическое развитие страны.

"Наша ассоциация в горнодобывающей отрасли на протяжении последних почти 30 лет поднимает проблемы в этой отрасли и дает рекомендации по их решению. В интервью СМИ я неодкрано отмечаю, что у нас собрались специалисты с многолетним опытом.

Тем не менее, разочаровывает то, что наши очень серьезные предложения, мысли, высказанные в отношении решения проблем, часто упускаются из виду. Например, на встрече с председателем кабинета министров Акылбеком Жапаровым в декабре 2021 года мы подняли восемь важных вопросов, связанных с горнодобывающей отраслью. Среди них были предложения о стратегическом развитии горнодобывающей отрасли и принятии специальной программы или концепции.

В настоящее время различные организации предлагают индивидуальные рекомендации относительно своей горнодобывающей отрасли. Например, некоторые иностранные партнеры берут за пример Англию и делают предложения о совместной работе. Мы должны выбрать свой собственный путь развития и прояснить нашу концепцию.

И еще одна важная проблема заключается в том, что раньше горнодобывающая отрасль не видела ничего хорошего в интеграции с энергетической отраслью. Поскольку энергетический сектор в первую очередь занимается вопросами подготовки к зиме, геологический сектор остается незамеченным. В настоящее время объединение отраслей экологии, природных ресурсов, технического контроля, климата сдерживает и замедляет развитие отрасли геологии.

Эта ситуация привела к тому, что проблемам горнодобывающей промышленности не уделялось должного внимания. Эта ситуация снизила мотивацию многих профессионалов к своей работе.

В настоящее время эти отрасли находятся в тени и не развиваются должным образом. В связи с этим отрасль геологии, кажется, находится в отдельной тени. Большая проблема сегодня в том, что угольная, золотодобывающая, газовая, нефтяная отрасли, действуя как самостоятельные субъекты, отстают от проведения единой политики в масштабах нашей страны.

Также актуален вопрос выдачи лицензий в горнодобывающей отрасли. Например, в настоящее время из более чем 370 лицензий только 18 принадлежат государственному предприятию "Кыргызкомур". Этот показатель составляет всего 5%. Такая ситуация не позволяет правильно проводить угольную политику в Кыргызстане. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы было единое учреждение. Такая ситуация наблюдается и в золотодобывающей отрасли. Там было выдано еще около 400 лицензий, из них около пятнадцати лицензий были выданы учреждению "Кыргызалтын". Это также золото и т. д., если бы проводилась единая политика в отношении цветных металлов. Аналогичная политика касается и "Кыргызнефтегаза". Более 50 лицензий были выданы "Кыргызнефтегазу".

Кроме того, некоторые месторождения, расположенные на Баткенской земле, принадлежат Министерству энергетики. Однако есть работающие там китайские частные компании. В связи с этим, поднимая вопрос о том, что у нас есть более миллиарда тонн ресурсов, мы должны были предоставить "Кыргызнефтегазу" дополнительные статусы и создать условия для выработки единой политики. Если мы решим эти вопросы, то обязательно откроются пути развития горнодобывающей отрасли. Количество лицензий на питьевую лечебную воду составляет более 600. В связи с этим проводится работа на государственном уровне. Эта ситуация также остается нерешенной сегодня.

Когда дело доходит до того, какие отрасли занимают первое место с точки зрения суммы денег, поступающих в бюджет, торговый сектор занимает первое место. Торговый сектор внес в казну 70 миллиардов сомов. А горнодобывающая отрасль около 23 миллиардов сомов, что является вторым по величине показателем.

Сельское хозяйство, строительство и энергетика занимают десятое место.

Другой момент заключается в необходимости повышения уровня законов и кодексов в области права. Например, существуют законы "О недрах", Водный кодекс и другие нормативные акты. Земельный кодекс имеет высокий статус, что порождает проблемные вопросы при регулировании земель, используемых в недропользовании.

Мы предлагаем множество предложений по решению проблем, связанных с недрами. Например, если в горнодобывающую отрасль было выдано более 2000 лицензий, но еще предстоит проделать большую работу по условиям их работы и развитию территорий. Есть возможности для развития на месте, но необходимо тесно сотрудничать с местными властями, чтобы воспользоваться этими возможностями.

Акылбек Жапаров, находясь у власти, не уделял должного внимания тому, что эти вопросы остаются нерешёнными.

Потому что, когда мы встретились с ним в декабре 2021 года, он сказал: "хорошие вопросы подняты, я встречаюсь с вами ежеквартально", и, к сожалению, мы даже не получили ответа на наши письма. Вместо этого был введен налог под названием ПУЛ (плата за удержание лицензии), который впоследствии изменился и поставил в тяжелое положение многие работающие компании. Кроме того, были возбуждены уголовные дела и на руководителей компаний и инвесторы покинули стран.

Также речь идет о структурных изменениях в отрасли, вопросах лицензирования и деятельности кампаний. В соседнем Казахстане, Узбекистане этому направлению придается большое значение, организуются структуры управления на уровне Министерства. У нас же наоборот, значение этой отрасли снижается.

Поэтому для развития горнодобывающей промышленности необходимо создать отдельное государственное агентство. Оно должно подчиняться Кабинету министров, но при этом оставаться самостоятельной структурой.

Кроме того, ранее существовавшие научные институты были ненадлежащим образом объединены и их положение ухудшилось они должны быть возрождены и на их основе созданы научно-исследовательские центры.

Если раньше Институт геомеханики и освоения недр и Институт геологии были самостоятельными, то сегодня первый интегрировал геомеханику в машиноведение, а второй объединился с Институтом сейсмологии.

Вместо того чтобы повысить статус этих институтов и открыть единый центр, их, напротив, ослабили.

В период руководства Абдыганы Эркебаева Академией наук у нас также возникала идея предложить создание крупного научного центра, который включал бы Институт геомеханики и освоения недр, Институт геологии, Институт машиноведения. Такой центр мог бы способствовать развитию горнодобывающей отрасли.

К сожалению, этот человек тоже ушел в отставку, и наши мысли остались нереализованными.

Нас огорчает, что Акылбек Жапаров, будучи осведомлённым о нерешённых проблемах в горнодобывающей отрасли, в своей деятельности предпринял шаги, которые привели к противоположному результату, чем ожидалось.

Окончательным решением стало присоединение к Министерству сельского хозяйства и водного хозяйства Кыргызской Республики гидрогеологической экспедиции, которая в предыдущий период проводила научные исследования подземных вод в области геологии.

Последнее решение о геологии заключалось в том, что ранее проводимые научные исследования подземных вод в геологии были прекращены, и гидрогеологическая экспедиция была присоединена к Министерству сельского хозяйства и водного хозяйства.

Мы отметили, что в то время это было неправильным решением. Было бы лучше, если бы Министерство сельского хозяйства осуществляло надзор за поверхностными стоками, а также существовала бы экспедиция, которая с научной точки зрения определяла бы запасы и состав подземных вод. Богатство воды также является важным ресурсом. Это богатство было бы лучше учтено, если бы мы действовали в рамках одного геологического учреждения, которое работает с ресурсами золота, цветных металлов и угля. Если говорить о деятельности Акылбека Жапарова в горнодобывающей области, то работа проводилась в таких условиях. Теперь мы уверены, что наше предложение дойдет до властей, и меры будут приняты", - заявил Камчыбеков.