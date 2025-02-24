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В Бишкеке прошёл концерт, посвящённый Дню защиты Отечества

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В Бишкеке прошёл концерт, посвящённый Дню защиты Отечества. Гостями мероприятия стали ветераны, военнослужащие и жители города.

На концерте были подготовлены танцевальные номера, песни военных лет и обращения, подчеркивающие значимость военной службы и подвигов защитников Родины. На сцене выступили театр-студия "Гала Театр", а также ансамбли "Виктори", "Улыбка", "Шаттык", "Привет" и "Алмаз".

Артисты исполнили песни военных лет, танцевальные и театрализованные номера, передающие атмосферу тех непростых времён. Весь зал поддерживал артистов бурными аплодисментами, ведь каждый номер был наполнен глубоким уважением и искренней благодарностью.

На мероприятие были приглашены заслуженные ветераны, внёсшие значительный вклад в развитие страны. Среди них заслуженный ветеран труда СССР, ветеран ОКБ ИКИ АН (Особое конструкторское бюро Института космических исследований) СССР, кавалер ордена Айтматова и Ольга Фёдоровна Щербовских. Сегодня она занимает пост советника председателя Республиканского совета ветеранов и продолжает активную общественную деятельность, помогая сохранять память о героических страницах истории.

Также концерт посетили члены организационного комитета Республиканского совета ветеранов, которые отметили необходимость таких мероприятий для патриотического воспитания молодёжи и важность сохранения живой связи поколений.

Один из организаторов концерта Евгений Тельцов рассказал, почему так важно проводить подобные мероприятия:

"Концерт прошел на ура и стал важным событием для молодого поколения. На мероприятии присутствовали труженики тыла, дети Великой Отечественной войны, ветераны Афганистана и таджико-афганцы, чтобы молодежь знала о героях Кыргызстана.

В преддверии 80-й годовщины Великой Победы мы организовали это мероприятие и планируем провести еще больше подобных событий, включая уроки мужества, чтобы молодежь была осведомлена о своих героях.

Сегодня такие мероприятия крайне важны, так как у нас растут новые поколения. Дети должны знать о героизме, проявленном нашими предками, и о тех, кто остался в живых. В этом году мы планируем провести выставку, посвященную 80-летию Великой Победы, с участием генералов и ветеранов Великой Отечественной войны. Поскольку участников войны становится все меньше, мы также пригласим ветеранов труда Советского Союза.

Мы стремимся организовать мероприятия, которые будут важны как для молодежи, так и для взрослых. Это необходимо, чтобы обе группы знали и помнили о подвиге защитников Отечества. Такие события особенно важны для школьников, ведь дети - это наше будущее. Если мы сейчас не расскажем им о героях, они не смогут понять, какой ценой была завоевана мирная жизнь", - сказал он.

Материал подготовила Сабина Асанова


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URL: https://www.vb.kg/443239
Теги:
ВОВ, концерт, Бишкек
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