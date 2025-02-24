Надежды ФК "Наполи" оказались под серьезной угрозой

Надежды ФК "Наполи" на чемпионство в серии "А" оказались под серьезной угрозой после шокирующего поражения 1:2 от "Комо" на стадионе Джузеппе Синигаллия. После этого результата неаполитанцы остаются на втором месте с 56 очками, уступая "Интеру" всего один балл в борьбе за титул.

Матч начался неудачно для "Наполи" – Амир Рахмани забил автогол, подарив хозяевам преимущество. Во втором тайме Джакомо Распадори сравнял счет, но радость гостей была недолгой – Ассане Диао на 77-й минуте вывел "Комо" вперед, обеспечив сенсационную победу.

После матча главный тренер Антонио Конте признал, что его команде не хватило ментальной стойкости, и подчеркнул необходимость срочных улучшений.

Впереди у "Наполи" ключевой матч против лидера чемпионата "Интера", который может определить исход их борьбы за титул.