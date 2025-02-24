Посол Латиф Гандилов: Народ Азербайджана никогда не забудет боль Ходжалы

В посольстве Азербайджана в Кыргызстане почтили память жертв Ходжалы - азербайджанского городка, о котором знают во всем мире. Именно там 33 года назад, в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования совершили одно из самых ужасных массовых убийств в новейшей истории человечества. Та кошмарная ночь стала апогеем боли и страданий, неизбывной печали, трагедией тысяч людей, надрывным криком жертв разрушенного и сожженного города.

Боль после тех событий захлестнула народ Азербайджана и не утихнет никогда. 26 февраля навсегда останется в сердцах Днем национального траура, и люди будут возлагать цветы к Мемориалу жертвам Ходжалинского геноцида "Крик матери", отдавая дань памяти безвинным жертвам жесточайшего преступления армянских оккупантов.

Народ Кыргызстана также разделяет скорбь братского азербайджанского народа и чтит память жертв Ходжалы.

На вопросы vb.kg в связи с 33-й годовщиной Ходжалинского геноцида ответил Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Кыргызстане Латиф Гандилов.

Латиф Сейфаддинович, хоть и непросто вспоминать о той трагической дате, но очень важно, чтобы о ней знали как можно больше людей, и не только в Азербайджане. Что произошло в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в карабахском городе Ходжалы?

- Это страшное событие стало самой кровавой страницей армяно-азербайджанского Карабахского конфликта, начавшегося в 1988 году с необоснованных требований армянских сепаратистов, которые были поддержаны центральными властями бывшего СССР. В этот день армянские вооруженные формирования вторглись в город Ходжалы и с особой жестокостью учинили расправу над мирным населением. До оккупации численность Ходжалы составляла 12 тысяч человек, из них 5 тысяч - это вынужденные переселенцы, изгнанные из Армении в 1988 году. После блокады города со стороны армянских вооруженных сил, которая началась с октября 1991 года, в нем оставалось около трех с половиной тысяч человек.

Штурму города предшествовал массированный артиллерийский обстрел из орудий и тяжелой военной техники. Люди вынуждены были покинуть свои дома. К сожалению, спастись удалось не всем. Первые подсчеты результатов вооружённого нападения уже тогда оказались трагическими: убиты 613 человек, в том числе дети, женщины и старики, 150 пропали без вести, 8 семей уничтожены полностью, 487 человек стали инвалидами, 1275 - взяты в заложники, 25 детей остались сиротами, ещё 132 - потеряли одного родителя. Если принять во внимание, что 150 человек до сих пор считаются пропавшими без вести, 1275 - взятыми в заложники и от них тоже нет никаких вестей, они не вернулись назад, а 487 человек, став инвалидами, после этих событий погибли, то фактически общая численность жертв составила более 2500 человек. От осознания того, что это были мирные, беззащитные люди, которых пришли специально убить, как верно сказал чудом выживший ходжалинец, разрывается душа.

В те дни о вооруженном нападении, бесчеловечности и жестокости, с которой армянские каратели расправились с беззащитным населением, рассказали ведущие мировые СМИ, в том числе "Нью-Йорк Таймс", "Файнэншл таймс" и другие. Журналист английской телекомпании "Франт ман ньюс" Р. Патрик, побывавший на месте трагедии, сказал: "Злодеяние в Ходжалы ничем нельзя оправдать в глазах мировой общественности".

Это жесточайшее преступление было совершено по этническому признаку. Детей расстреливали вместе с родителями, пытали и убивали с особой жестокостью мирных жителей и только потому, что жертвы были азербайджанцами. Без сомнения, это - акт геноцида, который не имеет срока давности, и виновные должны быть даже через много десятилетий найдены и предстать перед справедливым судом. Хотя находятся представители якобы "цивилизованного мира", защищающие и оправдывающие действия армянских сепаратистов. Где же их человеческая справедливость?

Этот вопрос, если говорить о справедливости, следует адресовать международному сообществу и международным институциям, поскольку самая страшная резня мирных жителей после Второй мировой войны произошла, по сути, в условиях полного молчания и безразличия с их стороны. Почему за 30 с лишним лет не проведено никакого объективного расследования, а виновники трагедии не названы и не наказаны никакими международными судами?

- Для Баку в целом это неудивительно. С самого начала Карабахского конфликта мы видели такие двойные стандарты, которые продолжаются и сейчас. Действия армянских вооруженных формирований и их сообщников, участвовавших в трагедии Ходжалы, являются грубым нарушением всех международных конвенций и деклараций, циничным игнорированием международного права, однако никто из них до сих пор не ответил за эту кровавую трагедию.

Бывший президент Армении Серж Саргсян хвалился перед британским журналистом, произнеся следующее откровение: "До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутить, они думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот стереотип. Вот что произошло…" (Томас де Ваал, "Черный сад", "ВВС").

Правда, в течение последних лет известные международные организации принимали различные резолюции - документы, осуждающие этот геноцид, однако дальше слов ничего не произошло. Скажите, почему? Опять-таки двойные стандарты.

В дни 33-й годовщины Ходжалинских событий азербайджанский народ ещё раз с надеждой и верой обращается к международным организациям, народам мира и государствам и призывает защитить правду и справедливость, осудить данное чудовищное преступление и их "авторов" привлечь к ответственности. Иначе через некоторое время все эти палачи станут "героями".

Некоторые из них уже отвечают на вопросы азербайджанского правосудия, и остальные рано или поздно понесут заслуженную кару и ответят перед судом истории за то, что совершили геноцид мирного населения в Ходжалы. Мы далеки от идеи мести, но как для наказания фашистских преступников нет срока давности, так и в этом случае преступники должны быть наказаны, сколько бы лет ни прошло со дня этой трагедии. Ради той самой человеческой справедливости, ради того, чтобы этот геноцид стал последним в истории нашей планеты.

В части, касающейся восстановления территориальной целостности Азербайджана и суверенитета, справедливость восторжествовала. Благодаря итогам Второй Карабахской войны, а также благодаря антитеррористическим мероприятиям, проведенным в 2023 году, сегодня Азербайджан полностью свободен от армянских оккупантов.

- Мировое сообщество 30 лет спокойно следило за незаконными действиями армянских сепаратистов, тем самым поощряло их, предлагая сторонам договориться, как будто не замечало масштабов трагедии. Для них не существовало принципа агрессора и пострадавшего, уравнивались обе стороны, вместо того чтобы заставить армянскую сторону уважать нормы международного права. В итоге Азербайджан вынужден был обеспечить своими силами соблюдение требований международного права.

После очередной провокации с армянской стороны азербайджанский народ в течение 44-х дневной Отечественной войны 2020 года освободил оккупированные территории. И в течение трех лет после нее неоднократно предлагал заключить мирный договор с Арменией и вывести войска с территории Азербайджана. Но армянские силы продолжали пребывать на его территории, продолжали ротацию военных, продолжали минировать азербайджанские территории. По этой причине 19-20 сентября 2023 года Азербайджан был вынужден провести однодневную антитеррористическую операцию, чтобы освободить свою территорию от армянских вооружённых сил.

В этом году траурные мероприятия уже второй раз проводятся на наших освобожденных землях, непосредственно в Ходжалы, где найдено немало мест массового захоронения. Человеческие останки в основном принадлежат женщинам и детям. То, что руки многих жертв были связаны и их убили с применением пыток, свидетельствует о политике ненависти и геноцида армянских сепаратистов против азербайджанцев.

Сегодня друзья Азербайджана и просто люди доброй воли в разных странах мира произносят слова сочувствия, скорби и разделяют справедливые требования поиска и наказания армянских военных преступников, жертвами которых в ходе чудовищной резни стало мирное население. Фондом Гейдара Алиева во многих городах мира, офисах международных организаций и, в частности в штаб-квартире ООН в Женеве, проводятся ежегодные акции "Справедливость для Ходжалы".

Но, несмотря на войну и страшную боль, любовь к жизни, любовь к Родине у азербайджанского народа побеждает. В этом я убедилась, побывав в Азербайджане.

- Да, мир, которому нет альтернативы, в любом случае является конечной целью. Азербайджанский народ настроен на прочный, долгосрочный мир. Люди хотят, чтобы земля успокоилась от слез, чтобы сады расцвели, и земля, которая сегодня пока еще взрывается от мин, принесла урожай доброты и любви. Но боль трагедии Ходжалы в сердцах азербайджанского народа никогда не пройдет. Если мы забудем об этой трагедии, мы обречены на ее повтор.