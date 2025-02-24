"Ливерпуль" разгромил "Манчестер Сити" и укрепил лидерство в гонке за титул

"Ливерпуль" сделал огромный шаг к чемпионству в Английской Премьер-лиге, одержав уверенную победу над "Манчестер Сити" со счетом 2:0 на "Этихаде". Этот успех увеличил их отрыв от ближайших преследователей до 11 очков, делая их главными фаворитами в борьбе за титул.

Салах снова в центре внимания

Мохамед Салах снова стал ключевой фигурой, открыв счет на 14-й минуте после рикошета. Позже он ассистировал Доминику Собослаи, который забил второй гол "Ливерпуля" на 37-й минуте.

Этот матч стал еще одним подтверждением выдающегося сезона египтянина. Он сравнялся с Лионелем Месси по количеству матчей подряд с результативными действиями (голами или ассистами) в чемпионате – 11.

"Ливерпуль" контролирует ситуацию

Эта победа продлила беспроигрышную серию команды до 15 матчей, отправив мощный сигнал конкурентам. Хотя у "Арсенала" есть игра в запасе, их отставание в 11 очков оставляет "Ливерпуль" хозяином своей судьбы.

Главный тренер "красных" Арне Слот призывает своих игроков не расслабляться. "Мы в отличной позиции, но должны оставаться сосредоточенными до самого конца", - сказал он после матча.

Защита титула для "Сити" под угрозой

Для "Манчестер Сити" этот сезон складывается неудачно. Поражение оставило их в 20 очках от "Ливерпуля", практически исключая их из гонки за чемпионство. Травма Эрлинга Холанда только усугубляет проблемы команды Пепа Гвардиолы.

"Ливерпуль" идет за титулом?

До конца сезона остается всего 12 туров, и "Ливерпуль" уверенно движется к чемпионству. Если они сохранят свою текущую форму, остановить их будет практически невозможно.