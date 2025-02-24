Погода
$ 87.40 - 87.83
€ 91.10 - 92.10

"Ливерпуль" разгромил "Манчестер Сити" и укрепил лидерство в гонке за титул

51  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

"Ливерпуль" сделал огромный шаг к чемпионству в Английской Премьер-лиге, одержав уверенную победу над "Манчестер Сити" со счетом 2:0 на "Этихаде". Этот успех увеличил их отрыв от ближайших преследователей до 11 очков, делая их главными фаворитами в борьбе за титул.

Салах снова в центре внимания

Мохамед Салах снова стал ключевой фигурой, открыв счет на 14-й минуте после рикошета. Позже он ассистировал Доминику Собослаи, который забил второй гол "Ливерпуля" на 37-й минуте.

Этот матч стал еще одним подтверждением выдающегося сезона египтянина. Он сравнялся с Лионелем Месси по количеству матчей подряд с результативными действиями (голами или ассистами) в чемпионате – 11.

"Ливерпуль" контролирует ситуацию

Эта победа продлила беспроигрышную серию команды до 15 матчей, отправив мощный сигнал конкурентам. Хотя у "Арсенала" есть игра в запасе, их отставание в 11 очков оставляет "Ливерпуль" хозяином своей судьбы.

Главный тренер "красных" Арне Слот призывает своих игроков не расслабляться. "Мы в отличной позиции, но должны оставаться сосредоточенными до самого конца", - сказал он после матча.

Защита титула для "Сити" под угрозой

Для "Манчестер Сити" этот сезон складывается неудачно. Поражение оставило их в 20 очках от "Ливерпуля", практически исключая их из гонки за чемпионство. Травма Эрлинга Холанда только усугубляет проблемы команды Пепа Гвардиолы.

"Ливерпуль" идет за титулом?

До конца сезона остается всего 12 туров, и "Ливерпуль" уверенно движется к чемпионству. Если они сохранят свою текущую форму, остановить их будет практически невозможно.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/443243
Теги:
футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  