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Неймар заткнул критиков потрясающим голом с углового

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- Самуэль Деди Ирие
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Бразильская звезда Неймар снова показал свое мастерство, забив невероятный гол прямым ударом с углового в матче за Сантос - всего через несколько секунд после того, как подначил фанатов освистывать его еще громче.

Несмотря на шум трибун, Неймар с улыбкой подбодрил зрителей, жестом призывая их еще больше выражать недовольство. А затем сотворил магию: закрученный удар с углового отправил мяч прямо в ворота, оставив голкипера в полном недоумении.

Этот редкий в футболе гол, известный как "олимпико", Неймар исполнил с невероятной легкостью, вновь доказав, что умеет не только развлекать публику, но и блистать под давлением.


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URL: https://www.vb.kg/443244
Теги:
футбол
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