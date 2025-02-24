Неймар заткнул критиков потрясающим голом с углового

Бразильская звезда Неймар снова показал свое мастерство, забив невероятный гол прямым ударом с углового в матче за Сантос - всего через несколько секунд после того, как подначил фанатов освистывать его еще громче.

Несмотря на шум трибун, Неймар с улыбкой подбодрил зрителей, жестом призывая их еще больше выражать недовольство. А затем сотворил магию: закрученный удар с углового отправил мяч прямо в ворота, оставив голкипера в полном недоумении.

Этот редкий в футболе гол, известный как "олимпико", Неймар исполнил с невероятной легкостью, вновь доказав, что умеет не только развлекать публику, но и блистать под давлением.