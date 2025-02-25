Представители КФБ проверили строительство стадиона в Беш-Кюнгёй

Генеральный секретарь КФБ Медербек Сыдыков и советник президента КФБ Аманбек Каскеримов посетили строящийся стадион в Беш-Кюнгёй, где провели выездное совещание с местными руководителями, представителями футбольного клуба "Талант" и представителями компании, осуществляющей строительство.

На совещании был проверен ход работ, а также обсуждены возникающие вопросы и проблемы. Строительство стадиона в Беш-Кюнгее планируется завершить в 2025 году. После его завершения новый стадион будет способствовать улучшению инфраструктуры футбола в стране и созданию лучших условий для местных футболистов.

Местные власти и представители клуба поделились своими планами по завершению строительства и предложениями по ускорению работ и улучшению качества строительства.