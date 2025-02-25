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Представители КФБ проверили строительство стадиона в Беш-Кюнгёй

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- Самуэль Деди Ирие
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Генеральный секретарь КФБ Медербек Сыдыков и советник президента КФБ Аманбек Каскеримов посетили строящийся стадион в Беш-Кюнгёй, где провели выездное совещание с местными руководителями, представителями футбольного клуба "Талант" и представителями компании, осуществляющей строительство.

На совещании был проверен ход работ, а также обсуждены возникающие вопросы и проблемы. Строительство стадиона в Беш-Кюнгее планируется завершить в 2025 году. После его завершения новый стадион будет способствовать улучшению инфраструктуры футбола в стране и созданию лучших условий для местных футболистов.

Местные власти и представители клуба поделились своими планами по завершению строительства и предложениями по ускорению работ и улучшению качества строительства.


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URL: https://www.vb.kg/443250
Теги:
футбол, Кыргызстан
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