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В Кыргызстане в 2024 году произведено более 23 тысяч тонн колбасных изделий

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- Светлана Лаптева
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Производство и экспорт колбасных изделий за последние 5 лет имеет положительную динамику. Как сообщает пресс-служба Минсельхоза КР, в национальном реестре производителей мясных и колбасных изделий состоит 38 предприятий.

В реестре предприятий, допущенных к реализации своей продукции на территории стран ЕАЭС, 25 предприятий. Если в 2022 году в Кыргызстане было произведено 12 621,5 тонн колбасных изделий, то в 2023 году 16 964 тонны, а в 2024 году 23 427,9 тонны колбасных изделий из которых экспортировано 1 103,3 тонны продукции. Колбасная продукция, произведенная в Кыргызстане, в основном экспортируется в Казахстан, Российскую Федерацию и Узбекистан.


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URL: https://www.vb.kg/443251
Теги:
мясо, Кыргызстан
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