В Кыргызстане в 2024 году произведено более 23 тысяч тонн колбасных изделий

Производство и экспорт колбасных изделий за последние 5 лет имеет положительную динамику. Как сообщает пресс-служба Минсельхоза КР, в национальном реестре производителей мясных и колбасных изделий состоит 38 предприятий.

В реестре предприятий, допущенных к реализации своей продукции на территории стран ЕАЭС, 25 предприятий. Если в 2022 году в Кыргызстане было произведено 12 621,5 тонн колбасных изделий, то в 2023 году 16 964 тонны, а в 2024 году 23 427,9 тонны колбасных изделий из которых экспортировано 1 103,3 тонны продукции. Колбасная продукция, произведенная в Кыргызстане, в основном экспортируется в Казахстан, Российскую Федерацию и Узбекистан.