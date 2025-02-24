С 18 по 20 февраля в Караколе прошел чемпионат Кыргызстана по горнолыжному спорту. В соревнованиях приняли участие спортсмены со всех регионов республики. Об этом сообщает Госагентство физической культуры и спорта.

По его данным, победители награждены дипломами и медалями соответствующего уровня Государственного агентства по физической культуре и спорту.

Список победителей

Слалом

Девушки 2009-2010 г.р.:

1 место – Виктория Гимбицкая

2 место – Маргарита Гормаш

3 место – Эвелина Самунник

Юноши 2009-2010 г.р.:

1 место – Айбар Замирбеков

2 место – Даниил Французов

3 место – Александр Шейко

Молодежь (девушки):

1 место – Альмина Ибрагимова

2 место – Адина Асанова

3 место – Самира Аматова

Молодежь (юноши):

1 место – Евгений Тимофеев

2 место – Надим Мухтаров

3 место – Насыр Хуров

Гигантский слалом

Девушки 2009-2010 г.р.:

1 место – Виктория Гимбицкая

2 место – Эвелина Самунник

3 место – Маргарита Гормаш

Юноши 2009-2010 г.р.:

1 место – Нурмухаммед Мелисов

2 место – Айбар Замирбеков

3 место – Максим Конюхов

Молодежь (девушки):

1 место – Адина Асанова

2 место – Альмина Ибрагимова

3 место – Элайым Дуйшобаева

Молодежь (юноши):

1 место – Евгений Тимофеев

2 место – Насыр Хуров

3 место – Денис Конюхов