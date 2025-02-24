Погода
$ 87.40 - 87.83
€ 91.10 - 92.10

В Караколе прошел чемпионат Кыргызстана по горнолыжному спорту

158  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 18 по 20 февраля в Караколе прошел чемпионат Кыргызстана по горнолыжному спорту. В соревнованиях приняли участие спортсмены со всех регионов республики. Об этом сообщает Госагентство физической культуры и спорта.

По его данным, победители награждены дипломами и медалями соответствующего уровня Государственного агентства по физической культуре и спорту.

Список победителей

Слалом

Девушки 2009-2010 г.р.:

1 место – Виктория Гимбицкая

2 место – Маргарита Гормаш

3 место – Эвелина Самунник

Юноши 2009-2010 г.р.:

1 место – Айбар Замирбеков

2 место – Даниил Французов

3 место – Александр Шейко

Молодежь (девушки):

1 место – Альмина Ибрагимова

2 место – Адина Асанова

3 место – Самира Аматова

Молодежь (юноши):

1 место – Евгений Тимофеев

2 место – Надим Мухтаров

3 место – Насыр Хуров

Гигантский слалом

Девушки 2009-2010 г.р.:

1 место – Виктория Гимбицкая

2 место – Эвелина Самунник

3 место – Маргарита Гормаш

Юноши 2009-2010 г.р.:

1 место – Нурмухаммед Мелисов

2 место – Айбар Замирбеков

3 место – Максим Конюхов

Молодежь (девушки):

1 место – Адина Асанова

2 место – Альмина Ибрагимова

3 место – Элайым Дуйшобаева

Молодежь (юноши):

1 место – Евгений Тимофеев

2 место – Насыр Хуров

3 место – Денис Конюхов


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/443252
Теги:
Каракол, чемпионат, горнолыжный спорт, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  