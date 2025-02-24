С 18 по 20 февраля в Караколе прошел чемпионат Кыргызстана по горнолыжному спорту. В соревнованиях приняли участие спортсмены со всех регионов республики. Об этом сообщает Госагентство физической культуры и спорта.
По его данным, победители награждены дипломами и медалями соответствующего уровня Государственного агентства по физической культуре и спорту.
Список победителей
Слалом
Девушки 2009-2010 г.р.:
1 место – Виктория Гимбицкая
2 место – Маргарита Гормаш
3 место – Эвелина Самунник
Юноши 2009-2010 г.р.:
1 место – Айбар Замирбеков
2 место – Даниил Французов
3 место – Александр Шейко
Молодежь (девушки):
1 место – Альмина Ибрагимова
2 место – Адина Асанова
3 место – Самира Аматова
Молодежь (юноши):
1 место – Евгений Тимофеев
2 место – Надим Мухтаров
3 место – Насыр Хуров
Гигантский слалом
Девушки 2009-2010 г.р.:
1 место – Виктория Гимбицкая
2 место – Эвелина Самунник
3 место – Маргарита Гормаш
Юноши 2009-2010 г.р.:
1 место – Нурмухаммед Мелисов
2 место – Айбар Замирбеков
3 место – Максим Конюхов
Молодежь (девушки):
1 место – Адина Асанова
2 место – Альмина Ибрагимова
3 место – Элайым Дуйшобаева
Молодежь (юноши):
1 место – Евгений Тимофеев
2 место – Насыр Хуров
3 место – Денис Конюхов