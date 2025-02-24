Бишкек примет соревнования по триатлону среди женщин

9 марта 2025 года в Бишкеке состоятся уникальные соревнования по триатлону среди женщин - Women Indoor Triathlon. Мероприятие, которое пройдет в Триатлон-Центре, приурочено ко Всемирному женскому дню и имеет особое значение, так как все участники - женщины, от спортсменок до судей и фотографов.

Соревнования будут проходить в закрытом помещении, что позволит избежать влияния погодных условий и обеспечит комфорт для участников. Это отличная возможность для женщин-спортсменок продемонстрировать свои навыки, показать достижения и поддержать друг друга в духе единства и стремления к победе.

Регистрация на участие в соревнованиях уже открыта. Все желающие могут зарегистрироваться на официальном сайте Федерации Триатлона Кыргызской Республики. Мероприятие обещает стать важным событием в спортивной жизни страны, подчеркивая роль женщин в спорте и их вклад в развитие триатлона.

Для получения дополнительной информации и регистрации посетите официальный сайт Федерации Триатлона Кыргызской Республики.