Садыр Жапаров даёт фору кыргызской оппозиции. Зачем?

Система выборов в Кыргызстане – и депутатских, и президентских – возможно кардинально поменяется. Каковы цели этих изменений? Кто от них выигрывает, а кто, наоборот, оказывается в лузерах? Чего ждать народу от обновлённого законодательства?

Если абстрагироваться от юридического языка, эксперты выделяют в новом законе два принципиальных момента: он исключает партийную коррупцию и возвращает избирателям их главное право – выбирать.

Как же так? Выборы вроде и проводятся для того, чтобы избиратели избирали… Однако голосовать и выбирать – не одно и то же. И голосовать надо будет не за партию, а за конкретного человека. И этому конкретному человеку - соискателю мандата - придётся изрядно потрудиться в смысле агитации. Могут ведь и не выбрать.

Согласно предлагаемым изменениям в законодательство о выборах, за место в Жогорку Кенеше смогут бороться как партии, так и самовыдвиженцы. Однако партии в каждом округе (всего их будет тридцать) смогут выдвигать только по одному кандидату. От каждого округа будет избрано по три депутата (один из которых – обязательно женщина). В действующем созыве парламента чуть меньше 20 процентов женщин, теперь их будет 30 процентов. Все, кто ратует за права кыргызских женщин, могут наконец расслабиться и заснуть спокойно. Хотя бы на некоторое время. А потом начать бороться за сорок, а то и пятьдесят процентов.

Самое главное: новое законодательство закрепляет отказ от партийной системы выборов. Хорошо это или плохо?

Бывший омбудсмен Атыр Абдрахматова комментирует: "Партийная система в Кыргызстане не сложилась. Ни одна партия не ведёт постоянной работы со своими членами. Во время каждых выборов лидеры партий устраивают своеобразные торги или сватовство, предлагая денежным или популярным пойти под знаменем этой партии… Внутри партий остаётся риск нечестного использования собранных финансов и других ресурсов".

С ней согласен политолог Бакытбек Жумагулов: "За тридцать лет независимости мы увидели, что партии пришли к кризису, и одним из основных факторов стали политическая коррупция и участие государственных органов в лоббировании провластных партий. Пропорциональная система, внедрённая в стране, способствовала продаже мест в списках партий. А также, по сути, партии были оторваны от своих избирателей и народа в целом"…

Можно посмотреть на ситуацию и шире. Партии в Кыргызстане оказались не только оторваны от народа на время выборов. Им, по сути, не было никакого дела до народа и в промежутках между выборами. Партии представляют собой некие клубы по интересам, куда доступ есть только избранным (причём избранным не избирателями в честной выборной борьбе). И интересы их, как правило, не выходят за рамки собственных шкурных.

Доктор политических наук Жолборс Жоробеков ещё в 2010 году, рассуждая о партиях "Алга, Кыргызстан" и "Ак Жол" (первая – акаевская, вторая – бакиевская, построенная на её обломках), после свержения Бакиева видел два варианта развития событий. "Если партия прекратит своё существование – значит, люди в неё входили, потому что она была под крылом президента и у неё было больше шансов пройти в парламент. Значит, эти люди или проходимцы, или руководствовались только личными амбициями. А если партия останется, будет вести какую-то работу – значит, этим людям действительно небезразлична судьба страны".

И ещё тогда было очевидно, что первый вариант наиболее реален. Хотя бы потому, что костяк "Алги" и костяк "Ак Жола" составляли одни и те же люди. "Партия – ум, честь и совесть нашей эпохи", - говорил когда-то Ульянов (Ленин). О какой чести и совести можно вести речь, если человек беспринципно кочует из одной партии в другую, в процессе переобувания заявляя о каких-то намечающихся переменах и реформах?

Вспомним партию "Мекеним Кыргызстан". Некоторые несогласные с новым законом о выборах сетуют, что во власть перестанут приходить "большие политики". Кто тут у нас был большим политиком? Райымбек Матраимов, он же Райым-миллион с братьями, сватьями и товарищами по криминалу. О таких "больших политиках" кыргызстанцам предлагается пожалеть?

Оппозиционные "Ата Мекен", "Азаттык", "Улуттар Биримдиги", а также Партия зелёных все эти годы нормально себя чувствовали, получив энное количество голосов и не считая необходимым отрабатывать кредит народного доверия. Их тяжёлое дыхание слышно только во время выборной гонки, да ещё когда надо побузить, попротестовать. В 2021 году они даже намеревались объединиться и в пику Жогорку Кенешу создать свой собственный, личный, индивидуальный парламент… Вот и вся, собственно, партийная работа.

Так, как на последних выборах опозорились социал-демократы – не позорился никто. Партия, сменившая вывеску и лидера, показала себя стопроцентной преемницей Алмазбека Атамбаева и его "политических методов". Пока СДПК была провластной – всё ей сходило с рук. Оказавшись в оппозиции, эсдеки перестроиться то ли не захотели, то ли не успели…

Теперь всем оппозиционерам, желающим получить заветные мандаты, даны для этого и возможность, и время. Теперь успеют. Очередные (именно очередные, внеочередных не будет) выборы в ЖК состоятся в 2026 году. В запасе у всех желающих – больше года. За этот срок можно пересмотреть свою программу, свои жизненные принципы, обрасти единомышленниками и сочувствующими. Заручиться народной поддержкой. И надеяться не на мифическую партию, а на свои собственные силы и ресурсы.

Действующая власть партийный кризис в Кыргызстане осознала не сегодня и даже не вчера. Не случайно Садыр Жапаров изменил Конституцию, добавив президенту прав, полномочий и ответственности. Народ его воспринимает как личность, а не как представителя партии, которая прикроет его, если что не так. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев тоже однозначно и определённо отказался от партии "Ата-Журт", ассоциировавшейся с ним и президентом.

Предложенные изменения в закон "О внесении изменений в Конституционный закон Кыргызской Республики "О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" - продолжение начатой им политической реформы. В рамках которой никто, заметим, никого не ущемляет и никто никого не лишает никаких прав. Кандидат в депутаты становится более ответственным и деятельным, а избиратель – более свободным в своём выборе. Новый закон даёт больше возможностей молодым политикам, не успевшим погрязнуть в коррупции и действительно желающим приложить руку к развитию страны. Именно им – зелёный свет и уверенное движение по широкой дороге… Хотя и не бесконтрольное движение.