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Кыргызстан и ООН обсудили планы взаимодействия на 2025 год

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Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев принял постоянного координатора системы ООН в Кыргызской Республике Антье Граве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, подвели итоги совместной работы в 2024 году и обсудили планы взаимодействия на 2025 год, включая предстоящие визиты и региональную повестку.

Основное внимание уделялось реализации рамочной программы системы ООН по сотрудничеству в области устойчивого развития на 2023-2027 годы. Министр Кулубаев информировал о подготовке ко второму Национальному добровольному обзору по реализации Целей устойчивого развития, который состоится в июле этого года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Постоянный координатор А.Граве отметила готовность продолжать совместную работу по текущим проектам, реализуемым в Кыргызстане для достижения ЦУР.

Стороны обсудили необходимость дальнейшей практической реализации национальной Дорожной карты по развитию горных регионов, включая привлечение инвестиций от международных партнеров и доноров. Министр анонсировал значимые мероприятия, такие как Международная конференция "Глобальный горный диалог во имя устойчивого развития" (24-25 апреля 2025 года, Бишкек), Всемирный фестиваль горной молодежи (предварительно август 2025 года, озеро Иссык-Куль) и Второй Глобальный горный саммит "Бишкек+25" (2027 год, Бишкек). Постоянный координатор А.Граве положительно отметила важность таких инициатив и выразила готовность взаимодействовать с Кыргызским Министерством иностранных дел.

Министр подтвердил заинтересованность кыргызской стороны в дальнейшем развитии сотрудничества и поддержку деятельности системы ООН в стране. А.Граве, в свою очередь, поблагодарила за теплый прием и отметила положительный настрой на расширение и укрепление партнерства между Кыргызстаном и системой ООН.


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URL: https://www.vb.kg/443258
Теги:
МИД, ООН, сотрудничество, Кыргызстан
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