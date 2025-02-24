В Кыргызстане эксперты обучают таможенников выявлению подделок VIN-кодов

В последнее время в Кыргызстане участились случаи подделки и изменения стикеров с идентификационными номерами кузова (VIN-кодов), а также фальсификации года выпуска автомобилей, что приводит к занижению таможенных платежей. В связи с этим эксперты Судебно-экспертной службы при МЮ КР провели обучающие занятия для сотрудников Северо-восточной таможни по противодействию уклонению от уплаты таможенных платежей при ввозе автотранспортных средств, сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе семинара были рассмотрены ключевые аспекты идентификации транспортных средств:

- методы осмотра автомобиля для выявления вмешательств в маркировку;

- критерии установления подлинного года выпуска и объема двигателя;

- использование интернет-источников для проверки данных о транспортном средстве;

- определение фактов изменения первоначального содержания документов.

Сотрудники оперативного подразделения Северо-восточной таможни отметили, что на сегодняшний день выявлено более 10 случаев подделки идентификационных номеров кузова, в результате чего возраст автомобилей искусственно изменялся. Такие действия являются серьезным нарушением таможенного законодательства ЕАЭС и Кыргызской Республики и влекут за собой административную и уголовную ответственность.