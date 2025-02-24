В Баткене задержан активный член ОПГ, подозреваемый в сбыте наркотиков

В результате совместных оперативных мероприятий ГКНБ и СБНОН МВД был задержан член организованной преступной группировки, подозреваемый в хранении и сбыте наркотических средств в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, подозреваемый, гражданин А.А.Н., 1988 года рождения, занимался реализацией наркотиков на территории Ошской области.

В ходе следственных действий была проведена контрольная закупка, в результате которой изъятое вещество оказалось гашишем общим весом около 1 килограмма. 17 февраля в ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан на территории города Баткен и водворен в ИВС в соответствии со ст.98 УПК КР.

В настоящее время проводятся соответствующие оперативные мероприятия по установлению других причастных лиц.