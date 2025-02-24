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Маслозавод в Баткене возвращен в государственную собственность

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- Бактыгуль Акжолова
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В рамках проводимой работы выявлен факт незаконного вывода в частную собственность обществом с ограниченной ответственностью маслозавода, расположенного в городе Баткен, сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий в рамках зарегистрированных в АИС ЖУИ ЕРП материалов организация, признавшая незаконность своих действий, добровольно передала имущество на баланс государства.

ГКНБ продолжает работу по выявлению объектов социальной инфраструктуры и земельных участков, незаконно выведенных в частную собственность.


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URL: https://www.vb.kg/443262
Теги:
Баткенская область, ГКНБ
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