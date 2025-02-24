Маслозавод в Баткене возвращен в государственную собственность

В рамках проводимой работы выявлен факт незаконного вывода в частную собственность обществом с ограниченной ответственностью маслозавода, расположенного в городе Баткен, сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий в рамках зарегистрированных в АИС ЖУИ ЕРП материалов организация, признавшая незаконность своих действий, добровольно передала имущество на баланс государства.

ГКНБ продолжает работу по выявлению объектов социальной инфраструктуры и земельных участков, незаконно выведенных в частную собственность.