МВД: Задержаны подозреваемые в подготовке массовых беспорядков

20 декабря 2024 года поступила оперативная информация о том, что отдельные члены общественного объединения "Кырк уруу жети дубан ынтымагы" регулярно проводят встречи, на которых осуществлялась подготовка и призывы граждан к организации массовых беспорядков, акций протестов и митингов, направленных на дестабилизацию обстановки в стране, сопровождающихся погромами, уничтожением имущества. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 278 Уголовного кодекса Кыргызской Республики ("Организация массовых беспорядков, сопровождающихся насилием").

24 февраля 2025 года Следственная служба МВД КР провела обыски по адресам проживания отдельных членов указанного объединения. Во время обыска в качестве доказательств изъяты: граната, обрезы, пистолет, боеприпасы, камуфлированная одежда, наркотические вещества, религиозная литература, специальные маски (балаклавы), инструкции по организации массовых беспорядков, холодное оружие, автомобильные номера, мобильные телефоны, флэш карты и прочее.

В Следственную службу МВД КР доставлены следующие граждане, среди которых экс-депутат Жогорку Кенеша КР: У.К. 1963 г.р., Ч.А. 1956 г.р., И.К. 1983 г.р., Н.К. 1965 г.р., И.Д. 1969 г.р., Т.Дж. 1965 г.р., О.И. 1967 г.р., И.Дж. 1979 г.р., А.К. 1975 г.р., У.К. 1968 г.р., К.Б. 1961 г.р. в отношении указанных лиц проведены следственные действия.

В соответствии со статьёй 96 Уголовно-процессуального кодекса КР фигуранты задержаны по подозрению в совершении преступления и водворены в изолятор временного содержания.

Следствие по уголовному делу продолжается.