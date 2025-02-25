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В Бишкеке прошел показ модного дома "Кеште"

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- Алина Мамаева
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Модный дом "Кеште" представил новую эксклюзивную коллекцию, в которой традиционные кыргызские мотивы гармонично сочетаются с современным дизайном, под названием "Шедевры вне времени". Зрелищный показ женской одежды прошел в одном из ресторанов Бишкека.

На эксклюзивной выставке под названием "Шедевры вне времени" дизайнер и основательница модного дома "Кеште" Назгуль Каарова представила следующие коллекции:

"Сила движения" – энергия свободы в коллекции денима.

"Современный ритм" – гармония традиций и комфорта в casual-образах.

"Классика времени" – элегантность, ручная работа и безупречные силуэты.

"Искусство традиции" – финальный аккорд, где мода превращается в искусство.

Дом моды "Кеште" уже много лет с гордостью представляет национальные костюмы кыргызского народа на международном уровне и участвует в выставках за рубежом. Основатель бренда, дизайнер Назгуль Каарова, основываясь на своем богатом опыте участия в международных выставках, утверждает, что кыргызские национальные костюмы вполне могут занять достойное место на выставках за рубежом, и даже превратить элементы наших национальных костюмов в моду.


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URL: https://www.vb.kg/443265
Теги:
мода, Бишкек
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