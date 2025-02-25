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Кыргызстан подал заявку на проведение Кубка Азии 2031

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- Самуэль Деди Ирие
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Сегодня, 24 февраля, Кыргызский футбольный союз (КФС) официально подал заявку в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК) на совместное проведение Кубка Азии 2031 года вместе с футбольными ассоциациями Узбекистана и Таджикистана.

По информации КФС, три страны провели переговоры и отправили предварительную заявку на проведение турнира. Пока не сообщается, на каких стадионах пройдут матчи, однако соответствующая информация будет опубликована позднее.

В Кыргызстане строятся новые футбольные объекты, которые соответствуют требованиям проведения турниров континентального уровня. Особое внимание уделяется стадиону "Бишкек-Арена", который возводится в столице и рассчитан на 51 тысячу зрителей. Согласно требованиям АФК, стадион для открытия и финала турнира должен вмещать не менее 50 тысяч человек.

Президент КФС Камчыбек Ташиев в этой связи заявил, что совместное проведение Кубка Азии с другими странами Центральной Азии – это большая честь для Кыргызстана. "Этот шаг укрепит дружбу между соседними государствами и повысит международный авторитет Киргизии", – заявил он.

На проведение Кубка Азии 2031 года претендуют также Кувейт, Индонезия и ОАЭ. Окончательное решение о хозяевах турнира АФК примет в 2026 году.


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URL: https://www.vb.kg/443266
Теги:
Камчыбек Ташиев, кубок, футбол, Кыргызстан
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