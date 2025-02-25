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К полевым работам в Кыргызстане уже готовы 17497 тракторов

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- Светлана Лаптева
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Всего по Кыргызстану из 22 149 тракторов к полевым работам готовы 17 497 тракторов, или 79% от общего количества тракторов, 80% плугов, 77% сеялок, 77% боронов, 82% разбрасывателей удобрений, 85% каналокопателей, 81% планировщиков, 84% тракторных прицепов. В общей сложности в сезонных работах примут участие более 7 тыс. пахотных агрегатов и более 2,5 тыс. посевных машин.

В связи с подготовкой проведения весенне-полевых работ в регионах республики сельскохозяйственными субъектами проведены ремонтно-восстановительные работы сельскохозяйственной техники и большинство техники готова к выполнению сезонных работ. В настоящее время общая готовность сельхозтехники составляет 80%.

Отметим что , в настоящее время в республике имеется более 90 тысяч единиц сельхозтехники. Из них трактора22149 ед., плуги 10946 ед., сеялки 3285 ед., бороны 15234 ед., разбрасыватели удобрений 754 ед., каналокопатели 1362 ед., планировщики 2023 единиц., тракторные прицепы 9256 единиц и другой техники.


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URL: https://www.vb.kg/443267
Теги:
Минсельхоз, сельское хозяйство, Кыргызстан
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