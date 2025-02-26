В Департаменте кинематографии состоялась встреча с делегатами из Монголии

В Департаменте кинематографии состоялся прием делегации из Монголии. В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества в сфере кинематографии, в частности, организация Дней кино Монголии в Кыргызстане и Дней кино Кыргызстана в Монголии.

Делегаты из Монголии:

- Агваанцерен Энхтайван – Народный артист Монголии, композитор и актер

- Гендендарам Эрданабат – Советник посла Монголии, Заслуженный артист Монголии

- Цадандорж Товшинтогс – Заслуженный артист Монголии

- Батчулуун Оттозориг – Оператор

Стороны выразили взаимную заинтересованность в развитии культурного обмена и продвижении национального кино на международном уровне. Также была поднята тема совместного проката фильмов обеих стран, что позволит расширить зрительскую аудиторию и укрепить культурные связи между Кыргызстаном и Монголией.

Представители обеих сторон отметили важность подобных инициатив для укрепления дружеских и профессиональных отношений между кинематографистами двух стран. По итогам встречи достигнута договоренность о дальнейшем взаимодействии и проработке деталей совместных кинопроектов.