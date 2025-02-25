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"Манчестер Юнайтед" готов активировать опцию выкупа Виктора Осимхена

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- Самуэль Деди Ирие
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ФК "Манчестер Юнайтед" готов активировать опцию выкупа нападающего "Наполи" Виктора Осимхена за 75 миллионов евро (62 миллиона евро), чтобы привезти его в премьер-лигу этим летом.

Согласно сообщениям нескольких источников, "красные дьяволы" всерьез заинтересованы в подписании нигерийского форварда, чтобы усилить свою атакующую линию. Осимхен, который в настоящее время играет в аренде за "Галатасарай", демонстрирует отличную форму – на его счету 20 голов и 5 голевых передач в 25 матчах сезона.

Несмотря на то, что он должен вернуться в "Наполи" по окончании сезона 2024/25, вероятность его полного ухода из итальянского клуба очень высока. Тем не менее, "Юнайтед" придется столкнуться с конкуренцией со стороны "Пари Сен-Жермен" и "Челси", которые также следят за ситуацией.

Гарначо может стать частью сделки?

По сообщениям СМИ, "Наполи" заинтересован в вингере "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо. Итальянский клуб может предложить скидку на трансфер Осимхена, если аргентинец будет включен в сделку. Однако остается вопрос, готовы ли "красные дьяволы" расстаться с одним из своих самых перспективных молодых игроков.

Лига чемпионов может стать препятствием

Одним из возможных препятствий для "Манчестер Юнайтед" является желание Осимхена играть в Лиге чемпионов УЕФА. С учетом того, что команда Эрика тен Хага борется за попадание в топ-4 АПЛ, этот фактор может сыграть ключевую роль в решении нападающего.

С приближением летнего трансферного окна внимание всего футбольного мира будет приковано к "Манчестер Юнайтед" и их попыткам заполучить одного из самых востребованных форвардов Европы.


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URL: https://www.vb.kg/443271
Теги:
футбол
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