Кыргызстанские футболисты остаются важной частью белорусского футбола

В конце прошлого сезона возникли опасения, что чемпионат Беларуси может потерять интерес со стороны кыргызстанских болельщиков, так как несколько заметных игроков покинули белорусские клубы. Как сообщает Prosports.kz, Эрмек Кенжебаев ушел из "Славии", а Гулжигит Алыкулов перебрался в Россию, чтобы играть за "Торпедо" в ФНЛ.

Тем не менее, кыргызстанские футболисты продолжают оставаться важной частью белорусского футбола. Алимардон Шукуров, который впечатлял в конце прошлого сезона в составе "Торпедо-БелАЗ", планировал переезд в Европу, но из-за проблем с визой был вынужден остаться в команде из Жодино, которая в этом сезоне будет участвовать в квалификации Лиги конференций.

Гулжигит Борубаев заменил Алыкулова в белорусской высшей лиге, подписав контракт с "Минском". Тем временем, экс-защитник "Абдыш-Аты" и сборной Кыргызстана Амантур Шамурзаев продолжит играть за "Неман" из Гродно. Он уже дебютировал в матче за Суперкубок Беларуси против "Динамо" из Минска, сыграв все 90 минут, несмотря на поражение своей команды.

Кроме того, в этом сезоне болельщики будут следить за игрой Нурдоолота Сталбекова, который будет выступать за "Ислочь". Он продолжит радовать фанатов своим мастерством в Высшей лиге Беларуси.

Впереди важные матчи в Кубке Беларуси: 1 марта "Неман" с Шамурзаевым в составе сыграет с "Динамо" из Минска в 1/8 финала, а 2 марта Шукуров и "Торпедо-БелАЗ" встретятся с "Динамо" из Бреста в четвертьфинале Кубка страны.

Новый сезон высшей лиги Беларуси начнется 15 марта. Несмотря на уход некоторых игроков, кыргызстанцы продолжают оставаться важными фигурами в чемпионате.