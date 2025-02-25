Сборная Кыргызстана сыграет в Бишкеке в рамках отборочного турнира ЧМ-2026

25 марта на стадионе имени Долона Омурзакова в Бишкеке состоится важный матч 8-го тура отборочного раунда чемпионата мира 2026 года. Игра начнется в 18:00 часов по времени Бишкека.

Напомним, что в первом круге турнира в Катаре сборная Кыргызстана потерпела поражение от соперников со счетом 1:3. Теперь у команды будет возможность исправить результат на домашнем стадионе.

Стоимость билетов на матч варьируется от 1000 до 1500 сомов, что дает болельщикам возможность выбрать наиболее удобный вариант.

Не упустите шанс стать частью этого важного события и поддержать команду на пути к чемпионату мира!