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Женская сборная КР завершила участие в Кубке четырех наций в Непале

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- Самуэль Деди Ирие
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Женская сборная Кыргызстана по футболу завершила свое участие в Кубке четырех наций, который проходил в Непале с 17 по 26 февраля. В заключительном матче турнира команда встретилась с Ливаном и уступила со счетом 0:2.

Ранее кыргызстанки проиграли в играх против Непала и Мьянмы, не сумев набрать очков на турнире. Несмотря на неудачные результаты, выступление на Кубке четырех наций стало ценным опытом для игроков и тренеров, которые смогут улучшить свои навыки и подготовку к будущим соревнованиям.

Турнир продемонстрировал стремление Кыргызстана развивать женский футбол и создавать условия для профессионального роста спортсменок.


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URL: https://www.vb.kg/443276
Теги:
футбол, Кыргызстан, женщины
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