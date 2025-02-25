Женская сборная КР завершила участие в Кубке четырех наций в Непале

Женская сборная Кыргызстана по футболу завершила свое участие в Кубке четырех наций, который проходил в Непале с 17 по 26 февраля. В заключительном матче турнира команда встретилась с Ливаном и уступила со счетом 0:2.

Ранее кыргызстанки проиграли в играх против Непала и Мьянмы, не сумев набрать очков на турнире. Несмотря на неудачные результаты, выступление на Кубке четырех наций стало ценным опытом для игроков и тренеров, которые смогут улучшить свои навыки и подготовку к будущим соревнованиям.

Турнир продемонстрировал стремление Кыргызстана развивать женский футбол и создавать условия для профессионального роста спортсменок.