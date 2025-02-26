Топ-20 претендентов на "Золотой мяч" - 2025

На фоне ожесточенной конкуренции в мировом футболе был опубликован список из 20 наиболее вероятных претендентов на престижную награду - "Золотой мяч" 2025 года. После того как Родри выиграл трофей в 2024 году, теперь все взгляды направлены на новые достижения лидеров клубного футбола.

Топ-20 претендентов:

1. Мохамед Салах, "Ливерпуль"

2. Килиан Мбаппе, "Реал"

3. Рафинья Диас, "Барселона"

4. Ламин Ямаль, "Барселона"

5. Роберт Левандовски, "Барселона"

6. Винисиус Жуниор, "Реал"

7. Джуд Беллингем, "Реал"

8. Гарри Кейн, "Бавария"

9. Флориан Вирц, "Байер"

10. Джамал Мусиала, "Бавария"

11. Усман Дембеле, "ПСЖ"

12. Антуан Гризманн, "Атлетико"

13. Лаутаро Мартинес, "Интер"

14. Хулиан Альварес, "Атлетико"

15. Педри, "Барселона"

16. Вирджил ван Дейк, "Ливерпуль"

17. Эрлинг Холанд, "Манчестер Сити"

18. Майкл Олисе, "Бавария"

19. Александер Исак, "Ньюкасл"

20. Виктор Дьекереш, "Спортинг"

Одним из главных фаворитов является Килиан Мбаппе, который продолжает великолепно выступать за "Реал", и его имя не раз фигурировало в списках претендентов на награды. Не менее яркими фигурами являются Мохамед Салах из "Ливерпуля" и Джуд Беллингем, который в последние сезоны проявляет потрясающую форму. Молодой талант Ламин Ямаль из "Барселоны" также находится в центре внимания, что подтверждает его потенциал на международной арене.

Кроме того, стоит отметить игроков, таких как Гарри Кейн, Джамал Мусиала и Эрлинг Холанд, чьи результаты и вклад в успехи клубов на внутренней и международной арене делают их сильными конкурентами за трофей.

Конечно, финальный выбор будет зависеть от множества факторов, включая успехи игроков в национальных чемпионатах и международных турнирах. Интрига остается до последнего момента, а борьба за "Золотой мяч" обещает быть захватывающей!