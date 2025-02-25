ГКНБ выявил коррупцию в военкоматах Кара-Суу, Аравана и Узгена

В Ошской области задержаны ряд военнослужащих Кара-Сууйского, Араванского и Узгенского военных комиссариатов, подозреваемых в организации коррупционных схем. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в рамках уголовного дела установлено, что отдельные военнослужащие Кара-Сууйского, Араванского и Узгенского военных комиссариатов организовали устойчивую коррупционную схему по незаконному побору денежных средств от граждан за предоставление необоснованных преимуществ при призыве на срочную военную службу, уклонение от прохождения срочной военной службы, незаконного признания негодным к службе, а также незаконного включения в списки лиц на прохождение сборов мобилизационного резерва (СМР) и т.п.

В настоящее время продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия, в том числе направленные на установление других лиц, имеющих причастность к данным преступлениям.