Погода
$ 87.37 - 87.83
€ 91.10 - 92.10

ГКНБ выявил коррупцию в военкоматах Кара-Суу, Аравана и Узгена

87  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Ошской области задержаны ряд военнослужащих Кара-Сууйского, Араванского и Узгенского военных комиссариатов, подозреваемых в организации коррупционных схем. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, в рамках уголовного дела установлено, что отдельные военнослужащие Кара-Сууйского, Араванского и Узгенского военных комиссариатов организовали устойчивую коррупционную схему по незаконному побору денежных средств от граждан за предоставление необоснованных преимуществ при призыве на срочную военную службу, уклонение от прохождения срочной военной службы, незаконного признания негодным к службе, а также незаконного включения в списки лиц на прохождение сборов мобилизационного резерва (СМР) и т.п.

В настоящее время продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия, в том числе направленные на установление других лиц, имеющих причастность к данным преступлениям.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/443280
Теги:
военная служба, коррупция, Ошская область, ГКНБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  