В Чуйской области муниципалитету возвращены соцобъекты на 341 млн сомов

Генеральная прокуратура Кыргызской Республики вернула в муниципальную собственность ряд объектов социальной инфраструктуры в селе Бирдик Аламудунского района Чуйской области.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, стоимость объектов оценивается в 341 857 000 сомов.

Прокурорская проверка установила, что при приватизации ОАО "Птицефабрика "Улар" объекты не были переданы в муниципальную собственность, а незаконно оставались в распоряжении акционерного общества. В результате принятых мер возвращены фельдшерско-акушерский пункт, баня, почтовое отделение, клуб, парк и водонапорная башня.