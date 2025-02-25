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В Чуйской области муниципалитету возвращены соцобъекты на 341 млн сомов

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- Бермет Таалайбекова
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Генеральная прокуратура Кыргызской Республики вернула в муниципальную собственность ряд объектов социальной инфраструктуры в селе Бирдик Аламудунского района Чуйской области.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По ее данным, стоимость объектов оценивается в 341 857 000 сомов.

Прокурорская проверка установила, что при приватизации ОАО "Птицефабрика "Улар" объекты не были переданы в муниципальную собственность, а незаконно оставались в распоряжении акционерного общества. В результате принятых мер возвращены фельдшерско-акушерский пункт, баня, почтовое отделение, клуб, парк и водонапорная башня.


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URL: https://www.vb.kg/443281
Теги:
Генеральная прокуратура, Чуйская область
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