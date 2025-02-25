Сегодня в мире происходит много значимых событий, включая смену власти в Сирии и начало диалога между Москвой и Вашингтоном, который сейчас проходит с Саудовской Аравии, где встречаются представители внешнеполитических ведомств России и США. Предметом диалога является не только Украина, но и другие вопросы двусторонних российско-американских отношений. Об этом в рамках круглого стола: "ОДКБ 2025: роль Кыргызстана в снижении региональных угроз в условиях нарастающего геополитического напряжения" заявил секретарь Совета безопасности КР Марат Иманкулов.

"Термины "геополитическое напряжение, нарастающие вызовы и угрозы, турбулентность международных отношений" стали привычными для характеристики современной ситуации. При этом, растущее нагнетание ситуации с течением времени уже должно было привести к определенной развязке – либо к краху всего, либо к очертаниям стабильности. Однако, когда одни процессы затихают, другие активизируются, а деструктивные факторы трансформируются. Обстановка в мире никогда не была простой, однозначной и предсказуемой. В свою очередь конфликтная составляющая миропорядка сохраняет свою доминирующую позицию в процессах формирования и дальнейшего существования различных блоков и союзов", - отметил спикер.

По его словам, ОДКБ четко определяет для себя места концентрации вызовов и угроз. К примеру, на западном и северо-западном направлениях, в том числе, в Восточной Европе и со стороны ближайших стран и альянсов длительное время фиксируется увеличение военного потенциала, разведывательная активность, политико-информационное и кибер давление.

Не способствует снятию напряженности текущий украинский кризис, завершение которого пока не укладывается ни в какие параметры времени. Определенные процессы начались, но конкретных очертаний финала пока не видно. Там настолько много детонирующих элементов обстановки, что даже после окончания горячей фазы с той территории еще несколько лет ожидается излучение угроз разного порядка.

Помимо этого, продолжается нагнетание ситуации на Ближнем Востоке, где начиная со времен "арабской весны" идут процессы перераспределения баланса сил. Будущее Сирии также нельзя назвать определенно ясным и обретающим черты стабильности. Новым властям еще предстоит вступить в противодействие со своим главным и наиболее боеспособным идеологическим противником ИГИЛ.

"Важным и показательным фактором является обеспокоенность большинства стран перспективой перетекания за пределы границ Сирии многонационального террористического потенциала, пришедшего к власти в этой стране. По некоторым оценкам, до 20 тысяч иностранных боевиков вливается в сирийские силовые структуры. В том числе и Исламское движение Восточного Туркестана. По данным экспертов, до 6 тысяч боевиков в их рядах ориентированы на дестабилизацию в Китае. Порядка 5 тысяч боевиков без учета членов их семей имеют центральноазиатские корни. Поступает информация, что сирийские террористические ресурсы могут быть использованы определенными силами, как с территории самой страны, так и с других территорий для смены политического режима в Иране, который является членом ШОС, партнером Кыргызстана и наших центральноазиатских соседей", - рассказал Иманкулов.

Негативным фактором, по его словам, является процесс назначения на ключевые государственные должности лиц, которые в своих странах разыскиваются за преступления террористического и экстремистского характера. Помимо пропагандистского эффекта такие персонажи получают возможность беспрепятственно выезжать из Сирии, посещать другие страны и вести деструктивную деятельность, имея официальный статус, что представляет собой угрозу.

Тем не менее, политические заявления новых сирийских властей касаются в основном самой Сирии. Воевавшие иностранные группировки вовлечены в строительство новой политической системы и структур безопасности. К примеру, большие преференции получило Исламское движение восточного Туркестана. По этим причинам массовая миграция боевиков пока не ожидается. Хотя при возникновении серьезного конфликта с властями Сирии или их выдавливания с политического ландшафта страны возможность эта существует.

"В контексте борьбы с терроризмом ОДКБ продолжает внимательно следить за развитием событий на афганском направлении. Частью этой работы становится реализация межгосударственной целевой программы по укреплению таджикско-афганской границы, которую в ноябре 2024 года на саммите ОДКБ в Астане приняли главы государств – члены Совета коллективной безопасности", - напомнил секретарь Совбеза.