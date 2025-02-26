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Аликбек Джекшенкулов: Мы должны четко осознавать, что трудности впереди

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- Алина Мамаева
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В свете глобальных вызовов, таких как пандемия, использование биологических веществ в террористических целях и загрязнение окружающей среды, вопросы биологической безопасности становятся все более актуальными для всех стран мира. Об этом в рамках круглого стола: "ОДКБ 2025: роль Кыргызстана в снижении региональных угроз в условиях нарастающего геополитического напряжения" рассказал директор первого политического департамента МИД КР Нурлан Абдрахманов.

"В Кыргызстане принят закон о биологической безопасности, который регулирует действия и меры, а также установление механизмов контроля и защиты от таких угроз. Однако, чтобы закон стал эффективным инструментом защиты, необходимо комплексное внедрение практических мер, создание инфраструктуры, обеспечение финансирования и поддержание международных связей. Так, на регулярной основе проводятся заседания/встречи соответствующих министерств и ведомств государств-членов ОДКБ по вопросу биологической безопасности, где рассматриваются вопросы практического реагирования на данном направлении", - отметил дипломат.

Актуальность вопросов обеспечения биобезопасности подчеркнул и эксперт по вопросам биологической и химической безопасности Нурболот Усенбаев. По его словам, использование биоагентов весьма заманчиво для некоторых деструктивных сил, т.к. их можно использовать в качестве оружия массового поражения, и малыми силами достигать определенных целей.

"В системе здравоохранения хорошо понимают значение этого вопроса, и мы принимаем участие в военно-полевых учениях в рамках ОДКБ. Мы выставляем свои подразделения по линии Минздрава, в составе которых есть мобильные комплексы на базе КАМАЗ, включающие экспресс лаборатории по идентификации биоагентов. Эти комплексы мы получили в рамках соглашения с правительством России. Был подготовлен список наших специалистов, который внесен в реестр по линии ОДКБ, эти специалисты могут участвовать в межгосударственных мероприятиях. Мы активно в этой части участвуем", - рассказал спикер.

Он также рассказал, что сейчас идет работа по подготовке подзаконных актов и отработке механизмов реализации закона о биобезопасности, который президент КР Садыр Жапаровым подписал 24 января нынешнего года. В документе учтены все необходимые моменты, вплоть до ответственности за нарушения или невыполнение положений закона.

"Постановлением Кабмина будет утверждаться порядок предупреждения и предотвращения биологических угроз, критерии мониторинга оценки биологических рисков с перечнем уполномоченных организаций. Будут утверждены требования по обеспечению физической защиты потенциально опасных объектов. Также будет определен порядок и система государственного учета биоагентов. Словом, Закон позволит реализовать защиту в полном масштабе", - подчеркнул Усенбаев.

По словам эксперта, на сегодня также актуально стоит вопрос химической безопасности, в связи с чем в Минприроды прорабатывается создание управления по биологической, химической, радиационной и ядерной безопасности.

"При секретариате Совета безопасности можно было бы создать отдельную постоянно действующую межведомственную экспертную группу по вопросам биологической, химической, радиационной и ядерной безопасности. Потому что опасность всегда сохраняется и нам необходимо держать свои мобильные подразделения наготове", - добавил Усенбаев.

В свою очередь доктор политических наук, ЧПП Аликбек Джекшенкулов обратил внимание на роль ОДКБ в обеспечении региональной безопасности в целом. По его словам, в связи с последними событиями в мире она будет только возрастать, т.к. будет усиливаться роль России, как локомотива Организации, в мировой политике.

"Тезисы, которые в свое время на Мюнхенской конференции озвучивал президент РФ Владимир Путин, сегодня оказались крайне актуальными, и достаточно сильно влияют на мировую политику. Это подтвержают выступление вице-президента США Венса в Мюнхене в этом году, последние переговоры госсекретаря с представителями российского МИД, а также последняя пресс-конференция Д. Трампа. Недавние заявления американского президента и его коллег становятся в один рад с российскими инициативами и оценками. Меня вдохновляет, что в мировой политике – и в США, и в Европе появились альтернативные мнения. Тот факт, что многие признали многополярность мира, заставляет нас прийти к выводу, насколько Россия и страны члены ШОС были правы в своих планах и действиях", - отметил дипломат.

Однако это, по его словам, не повод терять бдительность и расслабляться – надо реально оценивать ситуацию в мире, в регионе, на Ближнем Востоке и в Китае.

"Мы должны быть очень мобильными, видя, что Запад приступил к заигрыванию с Индией. Здесь мы должны четко понять, какие нерешенные вопросы есть, например, между Дели и Исламабадом, Индией и Китаем, на Тайване, на Корейском полуострове, в Сирии и т.д. Я с большим вниманием отношусь к шагам Анкары в международных отношениях, меня всегда беспокоит, насколько они сопряжены с нашими интересами, учитывая, что и Турция и Кыргызстан являются членами ОТГ. И я вижу, что сложности углубляются. Нарастающая активность турецкой стороны, несмотря на непростое внутриэкономическое и внутриполитическое положение в стране, дает повод для опасений, учитывая, что внимание к нашему региону и к противостоянию на Украине усиливается со стороны Британии. Мы должны четко осознавать, что трудности впереди", - предупредил Джекшенкулов.

Он напомнил о том, какую важную миротворческую роль сыграла ОДКБ в казахстанских событиях 2022 года, что позволило сохранить стабильность в Казахстане. Сегодня перед Организацией стоят серьезные вызовы, и один из них – нынешняя позиция Армении.

"Есть попытки руками Еревана расколоть наши объединения – ОДКБ и ЕАЭС, но они не имеют никаких реальных перспектив. И армянские лидеры должны это понимать. Им надо внимательнее посмотреть на карту и свое географическое положение, и уже потом делать свои внешнеполитические шаги, а не идти за морковкой-приманкой", - отметил спикер.

При этом он подчеркнул, что у Кыргызстана сегодня достаточно подготовленных кадров и в военной области, и в дипломатических кругах, и в экономике, которые правильно ориентированы в смысле видения и отстаивания перспектив развития национальных интересов, которые, по его словам, "связаны историей, судьбой и будущим с сильной Россией".

"Кыргызстан всегда готов внести свою лепту в укрепление сотрудничества в ОДКБ, ШОС, ЕАЭС, СНГ и других организациях, которые уже много лет доказывают свою полезность и перспективность для наших стран. И я надеюсь, что недалека та перспектива, когда мы станем членами БРИКС, эта площадка была бы для нас очень интересна и полезна", - поделился мнением Джекшенкулов.

Говоря о процессе урегулирования вопросов кыргызско-таджикской границы, он отметил: "Об этом не говорилось, но у нас есть четкое понимание, насколько большую стабилизирующую роль в этих вопросах сыграли лидеры ОДКБ во главе с В. Путиным".

Также участниками дискуссии было отмечено, что в отличие от Турции и США (НАТО) ОДКБ и Россия не пытаются милитаризировать Кыргызстан и Таджикистан в ущерб интересам друг друга. Позиция невмешательства и оказания посильного содействия сторонам значительный плюс ОДКБ.

Важно обратить внимание, что в настоящее время Турция не предоставляет странам ЦА инвестиции на развитие ВПК и совместных оборонных проектов. Речь идет только о готовой продукции, что способствует милитаризации региона, и в свою очередь может негативно отразиться на развитии диалога Бишкека с Душанбе по пограничным вопросам. Поэтому, важно сбалансировано подходить к взаимодействию с Анкарой в контексте военно-технического сотрудничества, не создавая противоречий членству Бишкека в ОДКБ.

Тем более, что сотрудничество в ОДКБ, которое гарантирует равноправное взаимодействие, развитие совместных оборонных проектов, в том числе, создание коллективной ПВО и т.д. является приоритетным направлением для Бишкека. В этой связи взаимодействие в рамках Организации тюркских государств не должно противоречить указанному приоритету. Более того формирование военной компоненты ОТГ чревато нежелательным для Кыргызстана осложнением отношений не только со стратегическим партнером – Россией, но и с Ираном, и в перспективе – с Китаем.

Круглый стол был организован Центром экспертных инициатив "Ой Ордо".


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URL: https://www.vb.kg/443287
Теги:
ОДКБ, Кыргызстан
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