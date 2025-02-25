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В Бишкеке раскрыто убийство: установлены и задержаны подозреваемые

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- Бермет Таалайбекова
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20 февраля в милицию поступило сообщение, что возле Ала-Арчинского водохранилища со стороны села Лесное лежит человек без признаков жизни. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, незамедлительно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, где по приезду установили, что умершим оказался гражданин А.А. 1981 года рождения, ранее неоднократно судимый.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 122 (убийство) УК КР.

При проведении оперативно-следственных мероприятий были установлены и задержаны подозреваемые: Б.И., 1995 года рождения; Б.С., 2004 года рождения; Б.Ч., 2002 года рождения; Т.К., 1999 года рождения; А.Т., 1996 года рождения; К.А., 1996 года рождения, которые водворены в ИВС.

В настоящее время сотрудниками милиции продолжается работа по установлению всех обстоятельств произошедшего и назначены все необходимые экспертизы, направленные на выяснение точных причин смерти потерпевшего.


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URL: https://www.vb.kg/443292
Теги:
задержание, убийство, Бишкек
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