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"Кыргызпочтасы": Информация о продаже утерянных посылок - фейк

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- Назгуль Абдыразакова
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В социальных сетях активно распространяется ложная информация о том, что ОАО "Кыргыз почтасы" занимается продажей утерянных посылок. Пресс-служба Минцифры официально заявила, что данная информация не соответствует действительности.

"ОАО "Кыргыз почтасы" и все его филиалы не участвуют в подобных операциях", - подчеркнули в ведомстве.

Министерство призывает граждан быть бдительными, не переходить по сомнительным ссылкам и не отправлять деньги на неизвестные счета. "Доверьтесь только проверенным источникам информации", - добавили в Минцифры.

При возникновении вопросов рекомендуется обращаться в официальные службы Почты Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/443293
Теги:
Кыргызпочтасы, фейк
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