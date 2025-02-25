"Кыргызпочтасы": Информация о продаже утерянных посылок - фейк

В социальных сетях активно распространяется ложная информация о том, что ОАО "Кыргыз почтасы" занимается продажей утерянных посылок. Пресс-служба Минцифры официально заявила, что данная информация не соответствует действительности.

"ОАО "Кыргыз почтасы" и все его филиалы не участвуют в подобных операциях", - подчеркнули в ведомстве.

Министерство призывает граждан быть бдительными, не переходить по сомнительным ссылкам и не отправлять деньги на неизвестные счета. "Доверьтесь только проверенным источникам информации", - добавили в Минцифры.

При возникновении вопросов рекомендуется обращаться в официальные службы Почты Кыргызстана.