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Адылбек Касымалиев встретился с Касым-Жомартом Токаевым

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- Назгуль Абдыразакова
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В рамках официального визита в Республику Казахстан председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев встретился с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым в городе Астана. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, в ходе встречи были рассмотрены вопросы дальнейшего углубления сотрудничества в политической, торгово-экономической, водно-энергетической, культурно-гуманитарной и других сферах.

Кроме того, были обсуждены вопросы относительно внедрения системы электронной очереди на кыргызско-казахстанской государственной границе, которая позволит сократить заторы при проезде автоперевозчиков, а также вопросы упрощения условий досмотра перевозимых грузов и проводимая работа по открытию дополнительных пунктов пропуска Кичи-Капка – Бесагаш и Камышановка – Ак-Суу.

По итогам переговоров стороны подтвердили приверженность к дальнейшей реализации ранее достигнутых договоренностей и укреплению сотрудничества во благо народов двух стран.


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URL: https://www.vb.kg/443294
Теги:
Казахстан, президент, сотрудничество, Кыргызстан, Касым-Жомарт Токаев, кабмин
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