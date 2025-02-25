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Кыргызскому футболу – 33 года!

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- Самуэль Деди Ирие
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Сегодня, 25 февраля, исполняется 33 года со дня основания Кыргызского футбольного союза (КФС). Именно в этот день в 1992 году была открыта новая страница в истории национального футбола, когда была создана официальная организация, направленная на развитие этого вида спорта в стране.

За 33 года кыргызский футбол прошел значительный путь, претерпел множество изменений и начал завоевывать свое место на международной арене. Благодаря деятельности КФС футбольная инфраструктура в стране развивается, местные лиги становятся сильнее, а национальная сборная достигает новых успехов.

При поддержке болельщиков, партнеров и всех любителей футбола этот спорт продолжает расти и выходить на новый уровень. Сегодня перед кыргызским футболом открываются новые перспективы, а молодые игроки получают все больше возможностей для профессионального роста.

КФС выражает благодарность всем, кто вносит вклад в развитие футбола в Кыргызстане – спортсменам, тренерам, болельщикам и партнерам. Впереди новые вызовы и победы, и вместе мы сможем достичь еще больших высот!

Вперед, кыргызский футбол!


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URL: https://www.vb.kg/443298
Теги:
футбол, Кыргызстан
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