Лионель Месси намекнул на возвращение в "Барселону"?

Футбольный журналист Алекс Кандаль вызвал ажиотаж среди фанатов "Барселоны" своим смелым заявлением о будущем Лионеля Месси. По словам Кандаля, аргентинец якобы сказал:

"Я не могу завершить профессиональную карьеру, не сыграв на новом "Камп Ноу"."

Хотя официального подтверждения от самого Месси пока не поступало, эти слова вызвали волну спекуляций о возможном возвращении легенды в каталонский клуб перед завершением карьеры.

Месси покинул "Барсу" в 2021 году из-за финансовых проблем клуба и в настоящее время выступает за "Интер Майами". Однако культовый стадион "Камп Ноу" сейчас проходит реконструкцию и ожидается, что вновь откроется в сезоне 2024/25. Это вселяет надежду у болельщиков на возможное возвращение семикратного обладателя "Золотого мяча" - возможно, для прощального матча или краткосрочного контракта.

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта и главный тренер Хави Эрнандес не раз выражали восхищение Месси и оставляли дверь открытой для его возвращения в той или иной роли. Однако остается вопрос: произойдет ли это именно в качестве игрока?

Футбольный мир с нетерпением ждет официального заявления от Месси о его будущих планах. Возможен ли последний танец в сине-гранатовых цветах?