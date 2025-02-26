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"Рабочая группа по доработке закона о СМИ учла все замечания"

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- Бакыт Басарбек
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По поручению президента Кыргызстана на площадке Минкультуры была создана рабочая группа по доработке законопроекта о СМИ., куда вошли депутаты, представители медиасообщества, международных организаций, юристы. Об этом на конференции "Современное состояние и перспективы развития медиарынка Кыргызстана. Особенности национальной журналистики, традиции и современные тенденции" рассказала главный специалист отдела лицензионного контроля и обжалования недостоверной и ложной информации Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики КР. Зарина Калмуратова.

"В 2023 году администрацией Президента Кыргызской Республики был представлен законопроект о СМИ в Жогорку Кенеш. Действующий закон о средствах массовой информации, который был принят в 1992 году, устарел. Я хочу отметить, что у нас в республике очень сильные СМИ, профессиональное медиасообщество, и в отношении нового законопроекта поступило много предложений и замечаний. После встречи представителей медиасообщества с Президентом Садыром Жапаровым этот законопроект бы отозван из ЖК. По поручению Президента на площадке Министерства культуры была создана рабочая группа по доработке законопроекта. В эту группу вошли депутаты, представители медиасообщества, международных организаций, юристы. Законопроект был переработан. Он получился концептуальным, в него внесены и тщательно проработаны понятия. В новый законопроект вошли не только традиционные СМИ, но и сетевые издания, вебсайты. Рабочая группа отработала те положения законопроекта, на которые поступили замечания и предложения. К примеру, в старом законе Генеральная прокуратура, Министерство цифрового развития, Министерство юстиции вправе были выдавать предписания средствам массовой информации, если они нарушили те или иные нормы. В законопроекте оставили только один уполномоченный государственный орган в лице Министерства культуры и информации, который имеет право выдавать предписания по устранению нарушений. К примеру, какая информация не должна распространяться в СМИ? Это призывы к насильственному свержению власти или насильственному изменению конституционного строя, материалы, разжигающие расовую или религиозную вражду, либо материалы, которые носят террористический или экстремистский характер, либо пропагандирующие наркотические и психотропные вещества. В случае распространения такой информации министерство вправе выдать предписание. Если в течение 12 месяцев выдано два предписания и они не были исполнены, то министерство вправе ставить вопрос о прекращении деятельности данного СМИ.

И, конечно, не должна распространяться информация, затрагивающая интересы частного лица, информация, нарушающая презумпцию невиновности человека.

Упорядочены вопросы регистрации СМИ: мы оставили норму, что все СМИ должны регистрироваться в Министерстве юстиции. Мы предусмотрели ряд стимулов для добровольной регистрации сетевых СМИ и в целом расширили права СМИ. Так, если организация зарегистрирована как СМИ, то для неё информация от госорганов предоставляется в течение трёх дней", - сказала она.

Отметим, профессиональный форум был приурочен к столетию газеты "Слово Кыргызстана".


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URL: https://www.vb.kg/443302
Теги:
законопроект, президент, Кыргызстан, СМИ
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