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Бакыт Торобаев встретился с представителями ВОЗЖ

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- Светлана Лаптева
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В Кыргызстане состоялась рабочая встреча министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР Бакыт Торобаева с представителями Всемирной организации по охране здоровья животных: доктором Будимиром Плавшовичем – региональным представителем ВОЗЖ в Европе и доктором Мереке Тайтубаевым – региональным представителем ВОЗЖ по Центральной Азии.

Представители ВОЗЖ проинформировали что целью их визита в Кыргызскую Республику является проведение регионального международного круглого стола на тему "Официальное признание статуса стандартных процедур ВОЗЖ", которые играют ключевую роль в экспортном потенциале. Круглый стол пройдет в Кыргызской Республике в период с 25 по 27 февраля 2025 года, в нем примут участие представители ветеринарных служб Центральной Азии, России и стран Закавказья, а также международные эксперты ВОЗЖ.

Также на встрече представители международной организации отметили положительную тенденцию в развитии Ветеринарной службы Кыргызской Республики.

В свою очередь Бакыт Торобаев подчеркнул, что ВОЗЖ играет ключевую роль в обеспечении здоровья животных, которая напрямую влияет на эпизоотическое благополучие нашей страны, а это в свою очередь способствует экономическому и социальному развитию повышения экспортного потенциала и открытия новых международных рынков. Бакыт Торобаев выразил уверенность что запланированный круглый стол, посвящённый стандартам для признания статусов ВОЗЖ будет полезен для Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/443305
Теги:
Бакыт Торобаев, Минсельхоз
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