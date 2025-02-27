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Австрийскую компанию пригласили к строительству больниц в Кыргызстане

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- Светлана Лаптева
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Состоялась встреча посла Кыргызской Республики в Австрии Толенды Макеева с генеральным директором австрийской компании в сфере здравоохранения "AME International GmbH" Хайнцом Мессингером.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в сфере строительства, реконструкции и оснащения современным оборудованием больниц в Кыргызской Республике.

Хайнц Мессингер выступил с презентацией о деятельности компании, сообщил об успешно реализованных и реализуемых проектах в соседних странах Центральной Азии, и выразил заинтересованность в реализации аналогичных проектов в Кыргызстане.

В свою очередь, посол Кыргызстана информировал о разрабатываемом кабинетом министров КР национальном проекте "Кардинальная реновация инфраструктуры здравоохранения Кыргызской Республики". В этой связи призвал австрийскую сторону к участию в проекте по строительству в Кыргызстане одной из четырех больниц в городах Бишкек, Ош, Джалал Абад и Баткен по международным стандартам, с последующим ее оснащением современным медицинским оборудованием.

Мессингер выразил готовность посетить с рабочим визитом Кыргызстан весной т.г. с целью личного ознакомления с инфраструктурой здравоохранения и возможностями реализации вышеуказанных проектов в Кыргызской Республике.

Справочно: АME International GmbH – одна из ведущих австрийских компаний по предоставлению технологических решений в здравоохранении. Компания реализовала более 100 проектов в Европе, Азии, Африке, Центральной Америке и на Ближнем Востоке по строительству модернизации и оснащению 200 больниц на 56 000 коек. Она специализируется на онкологических, кардиологических больницах, центрах охраны здоровья матери и ребенка, а также больницах общего профиля.


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URL: https://www.vb.kg/443306
Теги:
Австрия, Кыргызстан, больница
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