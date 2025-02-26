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В Московском районе к началу весеннего сезона провели сельхозвыставку

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- Светлана Лаптева
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Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности совместно с местными органами власти Московского района Чуйской области организовало масштабное мероприятие, приуроченное к началу весенне-полевых работ. В рамках события прошли ярмарка сельскохозяйственной продукции, выставка современной сельхозтехники и племенного скота.

Мероприятие стало важной площадкой для обмена опытом между аграриями, демонстрации передовых технологий и обсуждения актуальных вопросов развития сельского хозяйства.

Фермеры получили возможность ознакомиться с новыми сортами семян, удобрениями и инновационной техникой, которая поможет повысить урожайность и эффективность работ.

"Такие мероприятия способствуют развитию аграрного сектора, укреплению партнерских связей и внедрению современных агротехнологий, что особенно важно в условиях необходимости повышения продовольственной безопасности страны", - отметил Директор Департамента по экспертизе сельскохозяйственных культур и садоводства при Министерстве Бакыт Мамбетов.


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URL: https://www.vb.kg/443310
Теги:
выставка, сельское хозяйство, Чуйская область, ярмарка, Минсельхоз
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