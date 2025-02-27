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ФАО помогает Кыргызстану в разработке кодекса по охране труда в рыболовстве

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- Светлана Лаптева
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ФАО оказывает помощь в разработке кодекса по охране труда в аквакультуре и рыболовстве для стран Центральной Азии и Кавказа

Безопасность работников, занятых в секторах рыболовства и аквакультуры по всему миру, продолжает вызывать озабоченность. Несмотря на предпринимаемые усилия органов управления и других ответственных структур, количество несчастных случаев в этих сферах остается стабильно высоким во всем мире.

По этой причине Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) и совместно с Департаментом рыбного хозяйства при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана провели Региональный семинар для обсуждения проекта кодекса по охране труда и технике безопасности в аквакультуре и рыболовстве для стран Центральной Азии и Кавказа.

Двухдневный семинар, который стартовал сегодня 25 февраля, в Бишкеке, столице Кыргызстана, собрал представителей ключевых министерств и ведомств, предпринимателей и экспертов в области аквакультуры и раболовства из Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Турецкой Республики и Узбекистана.

Встреча организована в рамках деятельности Региональной комиссии по рыбному хозяйству и аквакультуре в Центральной Азии и на Кавказе (CACFish) ФАО для достижения нескольких важных целей:

• рассмотрение проекта кодекса путем оценки и уточнения предлагаемых руководящих принципов с целью приведения их в соответствие с региональными потребностями и международными стандартами;

• обсуждение текущего состояния охраны труда и техники безопасности в аквакультуре в странах-участницах путем обмена опытом и знаниями по внедрению этой практики;

• разработка региональной дорожной карты по внедрению кодекса, включая создание стратегического плана действий для содействия его принятию и применению.

"Безопасность и охрана труда – неотъемлемая часть устойчивого развития аквакультуры", – сказал в своей приветственной речи Олег Гучгельдыев, Представитель ФАО в Кыргызстане. "Разработка и внедрение регионального Кодекса практики в этой сфере помогут повысить уровень безопасности, что является нашей общей задачей".

Множество несчастных случаев и профессиональных заболеваний связано с отсутствием единых стандартов безопасности, небрежным отношением сотрудников к средствам индивидуальной защиты и недостаточным информированием о потенциальных рисках. Именно поэтому необходимо не только разрабатывать эффективные меры по охране труда, но и обеспечивать их реальное внедрение через национальные программы, обучение специалистов и обмен опытом между странами региона.

Участники семинара отметили, что аквакультура сегодня является самым быстрорастущим продовольственным сектором в мире с огромным потенциалом развития. К примеру в Кыргызстане, за последние десять лет интенсивный рост сектора аквакультуры привел к увеличению объемов производства рыбы. По данным Департамента рыбного хозяйства при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в 2024 году в стране было произведено 19 428 тонн товарной рыбы. Для сравнения в 2010 году в стране было произведено около 200 тонн рыбы.

"Тенденция роста потребления рыбы сохранится в течение следующих десятилетий", – отметил старший специалист ФАО по рыболовству и аквакультуре Хайдар Ферсой. "Однако повышение спроса на рыбу требует совершенствования методов рыбоводства и развития сектора аквакультуры. Я убежден, что благодаря этой встрече мы сможем помочь фермерам и представителям профильных организаций лучше понять потенциальные риски, влияющие на обеспечение устойчивого развития и роста в данном секторе".

План устойчивого развития ФАО в сфере аквакультуры направлен на создание долговременных решений, которые учитывают не только экономические и социальные аспекты, но и влияние отрасли на окружающую среду. Это означает усиление контроля за качеством воды, снижение негативного воздействия на экосистемы и внедрение принципов ответственного ведения рыбного хозяйства.

Результаты семинара станут основой для будущих проектов по улучшению условий труда и повышению безопасности в рыбной промышленности региона. Эти совместные усилия помогут защитить работников отрасли и обеспечить стабильное развитие аквакультуры в Центральной Азии и на Кавказе.

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URL: https://www.vb.kg/443311
Теги:
рыбное хозяйство, Кыргызстан
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