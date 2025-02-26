Готовность сельхозтехники к весенне-полевым работам в регионах равна 76 %

В Кыргызстане на весенний сев 2025 года потребность в зерне составляет 64,6 тысяч тонн колосовых зерновых культур, из которых было собрано 57,6 тысяч тонн семян, обеспечено 89,1 %. Из них семян пшеницы при потреблении 20,5 тысяч тонн накоплено 18,1 тысяч тонн, что составляет 88,1 %, семян ячменя при потреблении 43,9 тысяч тонн накоплено 39,9 тысяч тонн, или 90,7 %.

Потребность на 2025 год составит 286,6 тыс. тонн из них: азотных удобрений-163,6 тыс. тонн, фосфорных – 105,9 тыс. тонн, калийных – 17,3 тыс. тонн. По состоянию на 24 февраля 2025 года объем ввезенных в республику минеральных удобрений составляет 36,9 тыс. тонн, или 13,0% от потребности. Стоимость азотных минеральных удобрений составляет 22,7-30,0 сом/кг, а карбамид - 29,5–39 сом/кг.

На проведение весенне-полевых работ 2025 года по республике всего потребляется 42,2 тыс. тонн дизельного топлива, 12,0 тыс. тонн автобензина. В настоящее время, по данным нефтетрейдеров, на нефтебазах и автозаправочных станциях имеется достаточное количество дизельного топлива, автобензина.

На сегодняшний день по республике имеется более 90 тысяч единиц сельхозтехники. Из них тракторов – 22149 штук, плугов – 10946 штук, сеялок – 3285 штук, разбрасывателей удобрений – 754 штуки, мулов – 1534 штуки, копателей желобов – 1362 штуки, тракторных прицепов – 1077 штук и другой техники.

По данным из регионов, общая готовность сельхозтехники к весенне-полевым работам в этом году равна 76 %.