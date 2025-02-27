В Чолпон-Ате обсуждают международные процедуры по охране здоровья животных

В Чолпон-Ате Иссык-Кульской области проходит круглый стол на тему "Официальное признание статуса стандартных процедур Всемирной организации по охране здоровья животных".

Мероприятие организовано Ветеринарной службой при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики совместно с субрегиональным представительством Всемирной Организации по охране здоровья животных (далее - ВОЗЖ) по Центральной Азии.

В круглом столе принимают участие представители и эксперты государств-членов ВОЗЖ (России, Центральной Азии и Европы). В ходе мероприятия руководители ветеринарных служб указанных стран проведут переговоры по всем вопросам всестороннего сотрудничества и намерены усилить процедуры надзора за здоровьем животных.

Данное мероприятие организовано в целях утверждения официальных программ борьбы с болезнями ящура и чумы МРС на территории Кыргызской Республики и поддержки статуса эпизоотического благополучия.

Отметим, что Всемирная организация здоровья животных (ВОЗЖ) – ведущая международная организация, ответственная за улучшение состояния здоровья животных во всем мире.

ВОЗЖ занимается координацией, поддержкой и борьбой с болезнями животных, безопасностью пищевых продуктов и благополучием животных. ВОЗЖ выступает за транспарентность, научную информацию, международную солидарность, укрепление и повышение роли ветеринарных служб.