В Минсельхозе КР обсудили вопросы предотвращения киберугроз

В Минсельхозе КР обсуждены вопросы предотвращения киберугроз и соблюдения стандартов информационной безопасности.

По сообщению пресс-службы ведомства, в рамках исполнения планов мероприятий по цифровизации в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР прошёл важный тренинг на тему "Кибергигиена и защита персональных данных".

В мероприятии приняли участие сотрудники ведомства, которые обсудили ключевые аспекты защиты персональных данных в государственной сфере. В рамках тренинга были затронуты вопросы предотвращения киберугроз, соблюдения стандартов информационной безопасности и интеграции механизмов защиты персональных данных в повседневную работу министерства.

В завершение встречи было отмечено, что особое внимание должно быть уделено ведению Реестра держателей (обладателей) массивов персональных данных, что является важным шагом для обеспечения безопасности и прозрачности при работе с личной информацией граждан.

Мероприятие подчеркнуло значимость постоянного повышения квалификации сотрудников в области цифровой безопасности и укрепления мер защиты данных на государственном уровне.