Мониторинг цен на продукты питания Кыргызстан, Казахстан, Россия

Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики 19 февраля 2025 года был проведен мониторинг сравнительных цен на продукты питания (по хлебопродуктам, картофелю, овощам и бахчевым, плодам и ягодам, мясу, молоку, сахару, яйцу, маслу растительному а.т. д.) в Кыргызской Республике и зарубежных странах, таких как Российская Федерация, Республика Казахстан.

В результате мониторинга в Кыргызской Республике пшеница 1 сорта снизилась на 0,7 %, пшеница 1 сорта (импорт)-на 0,5 %, рис 1,1%, яйца 2,9%, морковь 2,2 %, лук 2,3%, а мука пшеничная 1 сорта (импорт)-на 0,1 %, рафинированное подсолнечное масло 0,4 %, говядина 0,5 %, баранина 0,2 %, сахар увеличился на 0,1%.

В Республике Казахстан выросли цены на пастеризованное молоко 3,2 % жирности 1,9%, яйца 1,1%, снизилась цена на морковь 7,3%, картофель на 6,6%.

В Российской Федерации цены на продукты питания стабильны, выросла цена на хлебобулочные изделия всего на 0,7%.