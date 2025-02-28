Зачем Путину сделка с США по редкоземельным металлам

Россия после присоединения новых территорий стала одним из лидеров по запасам редкоземельных металлов, при этом ей самой "столько не нужно", заявил RTVI член-корреспондент РАН, доктор географических наук Аркадий Тишков. Но так как это "ресурсы будущего", а их извлечение высокозатратно, то президент РФ Владимир Путин был "абсолютно прав", пригласив в проект разработки другие страны, включая США, добавил ученый.

Редкоземельные элементы (всего их 17, включая скандий, иттрий, неодим и другие) входят в более широкую группу из 60 с лишним условно называемых редких металлов. К ним относятся, например, литий, цезий, молибден, вольфрам, титан, а также радиоактивные элементы - полоний, уран, радий и другие. Название "редкие" объясняется их рассеянностью и сложностью извлечения в чистом виде.

Экономически выгодные для разработки месторождения руды - это редкость. Извлечение каждого грамма, по словам Тишкова, стоит больших затрат. Он пояснил, что если начинать осваивать месторождения с нуля, то инвестиций потребуется намного больше, чем США предложили Украине в рамках сделки по редкоземельным металлам (около $500 млрд).

"Это сумма, которая потребовалась бы на освоение нескольких месторождений редкоземельных элементов, что включает и доразведку, установление запасов, и создание инфраструктуры переработки. Ведь содержание редкоземельных элементов в тех породах, которые находили, может быть, не достигает и 1%. То есть это граммы, килограммы на тонну, это как алмазы или золото, когда его моют", - сказал Тишков.

В России, по его словам, есть свои месторождения, "не менее важные и ценные, чем те, о которых идет речь по Украине". Например, это апатитовые породы на Кольском полуострове и медно-никелевые месторождения Кольского полуострова и Таймыра содержат редкоземельные элементы, которые доступны для добычи, также можно доосваивать месторождения в Забайкалье, на северо-востоке Сибири, перечислил ученый.

"Но для этого нужны очень тонкие технологии, нужны большие инвестиции, строительство обогатительных предприятий и так далее. "Если вы заинтересованы - вложитесь" - вот как предложение звучит в этой ситуации", - рассудил он.

Как отметил Тишков, Россия справилась бы и в одиночку, никого не привлекая, но ей самой "столько не нужно", потому что она лишь один из потребителей редкоземельных элементов. Эксперт уточнил, что эти ресурсы гораздо более важны для США, Китая, Японии, Южной Кореи, которые активно развивают электронику и цифровые технологии.

"Поэтому важно сейчас интернационализировать разведку, добычу и распределение редкоземельных элементов, чтобы все, кто хотел бы иметь к ним доступ, имели бы такую возможность. Вполне резонно, что интернационализация добычи редкоземельных элементов - это направление будущего", - заявил собеседник RTVI.

При этом, продолжил он, стоит понимать, что редкоземельные элементы нужны не только в электронике. Если говорить о новых территориях России, то местные металлургические предприятия всегда славились своей сталью, обогащенной редкими металлами и по своим высоким характеристикам пригодной для строительства космических аппаратов и прочего, напомнил Тишков.

Так как освоение и разработка таких месторождений - это крайне затратное мероприятие, то в этой ситуации Путин "абсолютно прав", когда предлагает иностранным партнерам вкладываться, чтобы затем получить равноценную инвестициям долю добычи полезных ископаемых, подчеркнул ученый.

"Если мы хотим новые технологии, новые материалы и так далее, надо кооперироваться. Это очень правильное предложение. Если сейчас вкладываться во все, отдача будет через десятилетия - это именно отражает ситуацию с редкоземельными элементами. <…> Думаю, что это перспектива вполне понятная, нам сейчас не хватает международной кооперации для того, чтобы такие проекты решать", - подытожил Тишков.

Что предложил американцам Путин

Накануне, 24 февраля, Путин провел совещание с правительством по развитию отрасли редкоземельных металлов. Он отметил, что эти элементы востребованы практически во всех отраслях "нового технологического уклада", включая микроэлектронику, энергетику, структуры цифровой экономики и многие сектора гражданской и оборонной сфер.

Глава государства указал, что в рамках нацпроекта "Новые материалы и химия" предстоит наладить "полный цикл индустрии редких и редкоземельных металлов, обеспечить их добычу и переработку вплоть до производства готовых высокотехнологичных товаров с высокой добавленной стоимостью".

По словам президента, объем выпуска такой продукции по итогам нацпроекта, рассчитанного до 2030 года, должен вырасти кратно.

После совещания Путин сказал в интервью журналисту Павлу Зарубину, что это "капиталоемкие проекты", и что в России "с удовольствием бы работали с американскими партнерами". Он подчеркнул, что у России "на порядок больше ресурсов подобного рода, чем на Украине".

"Россия является одним из безусловных лидеров по запасам редкоземельных металлов, они у нас имеются и на севере - в Мурманске, на Кавказе - в Кабардино-Балкарии, на Дальнем Востоке, в Иркутской области, в Якутии, в Тыве", - перечислил президент.

Он объявил о готовности в рамках этих проектов привлечь иностранных партнеров, в том числе на новые территории (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области).

Заявление Путина прозвучало вскоре после того, как президент США Дональд Трамп во время встречи с французским лидером Эмманюэлем Макроном сообщил, что у Вашингтона есть интерес к "огромным запасам" редкоземельных металлов России и другим "очень ценным ресурсам".

Как ранее сообщил ТАСС со ссылкой на украинские СМИ, более 70% запасов редкоземельных металлов находятся на неподконтрольных Киеву территориях ДНР, ЛНР и Днепропетровской области в зоне боевых действий или непосредственно вблизи нее.

Замглавы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в комментарии "Ленте.ру" предположил, что слова Путина о возможности сотрудничества с США по редкоземельным металлам можно рассматривать как некоторое отражение начавшегося ранее в феврале российско-американского диалога.

"Было бы неплохо, если бы США действительно поняли, что с нами лучше торговать, чем воевать. Я думаю, если это так, то это хорошая новость. И я думаю, что это отражает некоторые результаты, достигнутые в ходе предварительных переговоров. То есть это нужно рассматривать не как позицию России, а как некоторое отражение идущих переговоров", - высказал мнение депутат.