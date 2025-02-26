В Чуйской области парень задушил девушку шнурком и закопал в поле

Сотрудниками милиции Чуйской области задержан подозреваемый в убийстве без вести пропавшей девушки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, 19 февраля в милицию обратилась гражданка П.С с заявлением о содействии в поиске ее дочери, гражданки О.З., 2003 года рождения, которая в ночь с 17 на 18 февраля вышла из дома и пропала без вести.

Данный факт был зарегистрирован в ОВД Иссык-Атинского района, начата досудебная проверка.

В ходе проверки установлено, что в ночь с 17 на 18 февраля 2025 года гражданка О.З. встречалась со знакомым, гражданином А.Р., на территории школы, где между ними произошел конфликт. В результате А.Р. нанес ей телесные повреждения и придушил шнурком от обуви, от чего гражданка О.З. скончалась на месте. Далее с целью сокрытия преступления А.Р. вывез тело на поле, где спрятал его, засыпав листьями и ветками, после чего скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 122 (Убийство) УК КР.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан гражданин А.Р., 2004 года рождения, которого водворили в изолятор временного содержания.

Назначены все необходимые судебно-правовые экспертизы, следствие продолжается.